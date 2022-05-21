https://arabic.sputniknews.com/20220521/المركز-الوطني-الأردني-لمكافحة-الأوبئة-يعقد-اجتماعا-لبحث-تطورات-جدري-القرود---1062514272.html
المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات "جدري القرود"
المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات "جدري القرود"
أعلن المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة عن عقد اجتماع لبحث تطورات "جدري القرود"، يوم غد الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:33+0000
2022-05-21T14:33+0000
2022-05-21T14:33+0000
العالم العربي
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وأضافت أنه سيتم "مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض، وطرق انتقاله والإجراءات الوقائية الاحترازية الواجب اتباعها"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة".وتابعت: "سيتم تحديد خطة الاستجابة والاتفاق على صياغة التعريف العملي للحالة وتحديد الآلية التي ستتبع للتحري والتبليغ عن الحالة لتأكيد الاكتشاف المبكر للحالات".كما سيناقش الاجتماع مدى توافر المواد المخبرية الخاصة بالتشخيص المخبري.ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الصحية والمتعلقة بالصحة على المستوى الوطني وبشكل مبكر وتحديد الأدوار المناطة بكل جهة لمتابعة تنفيذها.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي
المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات "جدري القرود"
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أعلن المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة عن عقد اجتماع لبحث تطورات "جدري القرود"، يوم غد الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي، وفق رئيسة المركز رائدة القطب.
وأضافت أنه سيتم "مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض، وطرق انتقاله والإجراءات الوقائية الاحترازية الواجب اتباعها"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة"
.
وتابعت: "سيتم تحديد خطة الاستجابة والاتفاق على صياغة التعريف العملي للحالة وتحديد الآلية التي ستتبع للتحري والتبليغ عن الحالة لتأكيد الاكتشاف المبكر للحالات".
كما سيناقش الاجتماع مدى توافر المواد المخبرية الخاصة بالتشخيص المخبري.
ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الصحية والمتعلقة بالصحة على المستوى الوطني وبشكل مبكر وتحديد الأدوار المناطة بكل جهة لمتابعة تنفيذها.