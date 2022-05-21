عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/المنسق-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-يتوجه-في-دمشق--1062512139.html
المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق
المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق
يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق يوم غد الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:57+0000
2022-05-21T14:00+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049508853_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_3d3f2539775ad702a084e63842de61e9.jpg
وقالت مصادر سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن بيدرسون سيعقد صباح غد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستعقد في جنيف اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة ما بين 30 مايو/أيار الجاري وحتى 3 يونيو/حزيران المقبل.وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية سوف تعقد اجتماعاتها ضمن جلسات مغلقة.وانطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، في شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.وانتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049508853_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_0b7165330ee78a0f5fc877cce5241f15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق

13:57 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 21.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق يوم غد الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.
وقالت مصادر سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن بيدرسون سيعقد صباح غد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.
وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستعقد في جنيف اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة ما بين 30 مايو/أيار الجاري وحتى 3 يونيو/حزيران المقبل.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية سوف تعقد اجتماعاتها ضمن جلسات مغلقة.
وانطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، في شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.
وانتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала