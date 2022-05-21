https://arabic.sputniknews.com/20220521/المنسق-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-يتوجه-في-دمشق--1062512139.html
المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق
المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق
يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق يوم غد الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:57+0000
2022-05-21T13:57+0000
2022-05-21T14:00+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049508853_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_3d3f2539775ad702a084e63842de61e9.jpg
وقالت مصادر سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن بيدرسون سيعقد صباح غد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة ما بين 30 مايو/أيار الجاري وحتى 3 يونيو/حزيران المقبل.وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية سوف تعقد اجتماعاتها ضمن جلسات مغلقة.وانطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، في شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.وانتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049508853_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_0b7165330ee78a0f5fc877cce5241f15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق
13:57 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق يوم غد الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.
وقالت مصادر سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن بيدرسون سيعقد صباح غد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.
وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة ما بين 30 مايو/أيار الجاري وحتى 3 يونيو/حزيران المقبل.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية سوف تعقد اجتماعاتها ضمن جلسات مغلقة.
وانطلقت
الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، في شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.
وانتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.