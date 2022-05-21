https://arabic.sputniknews.com/20220521/الوفد-الروسي-يغادر-اجتماع-منظمة-التعاون-الاقتصادي-لآسيا-والمحيط-الهادئ-خلال-تقرير-أمريكي-1062501059.html
الوفد الروسي يغادر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ خلال تقرير أمريكي
الوفد الروسي يغادر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ خلال تقرير أمريكي
غادر الوفد الروسي اجتماع وزراء التجارة في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) خلال التقرير الأمريكي، بحسب ما نشرته وزارة التنمية الاقتصادية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:45+0000
2022-05-21T10:45+0000
2022-05-21T11:22+0000
روسيا
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
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وتم نشر صورة مع كرسي فارغ لرئيس وفد وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية بث خطاب الممثل الأمريكي.وقال أحد المشاركين في المنتدى للصحفيين "أثناء بث كلمة المندوب الأمريكي غادر الوفد الروسي القاعة".وفى وقت سابق، غادر ممثلو الدول الخمس الأعضاء فى المنتدى، بما فى ذلك الولايات المتحدة، غرفة الاجتماع "آبيك" خلال كلمة وزير التنمية الاقتصادية الروسي.تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، منتدى اقتصاديا لدول هذه المنطقة، يرمي إلى تأمين التعاون فيما بينها، في مجال التجارة الإقليمية وتيسير وتحرير الاستثمارات.وتهدف "آبيك" إلى زيادة النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة، وتعزيز مجتمع آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث يبلغ إجمالي التعداد السكاني للدول الأعضاء نحو 40 بالمئة من سكان العالم، يشكلون حوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و48 بالمئة من التجارة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20201201/منظمة-التعاون-الاقتصادي-والتنمية-تتوقع-عودة-الاقتصاد-العالمي-للنمو-في-2021-1047361973.html
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روسيا, وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
الوفد الروسي يغادر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ خلال تقرير أمريكي
10:45 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
غادر الوفد الروسي اجتماع وزراء التجارة في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) خلال التقرير الأمريكي، بحسب ما نشرته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على "تيلغرام".
وتم نشر صورة مع كرسي فارغ لرئيس وفد وزارة التنمية الاقتصادية
مكسيم ريشيتنيكوف بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية بث خطاب الممثل الأمريكي.
وقال أحد المشاركين في المنتدى للصحفيين "أثناء بث كلمة المندوب الأمريكي غادر الوفد الروسي القاعة".
وفى وقت سابق، غادر ممثلو الدول الخمس الأعضاء فى المنتدى، بما فى ذلك الولايات المتحدة، غرفة الاجتماع "آبيك" خلال كلمة وزير التنمية الاقتصادية الروسي.
تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي
لدول آسيا والمحيط الهادئ، منتدى اقتصاديا لدول هذه المنطقة، يرمي إلى تأمين التعاون فيما بينها، في مجال التجارة الإقليمية وتيسير وتحرير الاستثمارات.
وتهدف "آبيك" إلى زيادة النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة، وتعزيز مجتمع آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث يبلغ إجمالي التعداد السكاني للدول الأعضاء نحو 40 بالمئة من سكان العالم، يشكلون حوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و48 بالمئة من التجارة العالمية.