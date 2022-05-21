https://arabic.sputniknews.com/20220521/الوقت-يداوي-الجراح-وزير-الطاقة-القطري-لن-نبيع-كل-غازنا-إلى-ألمانيا----1062508762.html

"الوقت يداوي الجراح"... وزير الطاقة القطري: لن نبيع كل غازنا إلى ألمانيا

"الوقت يداوي الجراح"... وزير الطاقة القطري: لن نبيع كل غازنا إلى ألمانيا

اعتبرت صحيفة ألمانية، في تقرير جديد نشرته اليوم السبت، أن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، هو "ضيف مرحب به هذه الأيام في كثير من البلدان"،... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

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وأشارت صحيفة "handelsblatt" الألمانية، في تقرير نشرته بعنوان ("الوقت يداوي كل الجراح"... ماذا يقول وزير الطاقة القطري عن الاستغناء عن الغاز الروسي) إلى أن الوزير القطري هو أيضا رئيس شركة "QatarEnergy" القطرية، وهو "ما يرغب فيه الكثيرون: الغاز الطبيعي المسال".والتقى الوزير القطري خلال زيارته لبرلين بممثلي الحكومة الألمانية ورجال الأعمال الراغبين في شراء الغاز الطبيعي القطري، بحسب الصحيفة.ونوهت الصحيفة إلى أنه من المهم لوزير الطاقة القطري أن تنوع بلاده مشتري الغاز الطبيعي المسال، حيث قال في تصريحات نقلتها الصحيفة: ويتمسك الكعبي، بحسب المصدر، باحتمال زيادة طاقات الإنتاج بشكل كبير: "إذا أضفت الزيادات في الإنتاج من مشاريعنا في قطر والولايات المتحدة، فإنك تحصل على 65 مليون طن سنويا. لذلك نحن على وشك مضاعفة إنتاجنا".ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيعقد البلدان اجتماعات دورية رفيعة المستوى، ويعملان على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، وتعميق التعاون في قضايا تغير المناخ، وتبادل الخبرات المعرفية في هذه المجالات.وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع الصحيفة، أمس الجمعة، إن "بلاده تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024".

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