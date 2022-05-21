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https://arabic.sputniknews.com/20220521/اليابان-تقدم-احتجاجا-رسميا-إلى-بكين-بسبب-التنقيب-عن-الغاز-في-بحر-الصين-الشرقي-1062530035.html
اليابان تقدم احتجاجا رسميا إلى بكين بسبب التنقيب عن الغاز في بحر الصين الشرقي
اليابان تقدم احتجاجا رسميا إلى بكين بسبب التنقيب عن الغاز في بحر الصين الشرقي
أعلنت اليابان احتجاجها على قيام الصين بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الشرقي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T20:25+0000
2022-05-21T20:25+0000
اقتصاد
الصين
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وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنها سلمت سفارة الصين في طوكيو رسالة احتجاج على الخطوة التي قامت بها الصين، حسبما ذكرت شبكة "الشرق" الإخبارية.ولفتت إلى أن الشكوى التي تقدمت بها، أمس الجمعة، تتهم بكين بإقامة 17 منصة حفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر الصين الشرقي داخل قطاع تتداخل فيه المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.ووصفت الخارجية اليابانية ما قامت به الصين بـ "التصرف الأحادي"، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم الحدود بين الدولتين فيما يتلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.وبينما تقول اليابان إن خط الوسط بين حدود البلدين هو الفاصل بين المناطق الاقتصادية لكليهما، فإن الصين تقول إنه أقرب إلى سواحل اليابان.يذكر أن الصين واليابان اتفقتا عام 2008، على أن يتم استغلال الثروات الطبيعية بصورة مشتركة في المناطق المتنازع عليها وعدم القيام بأعمال أحادية، إلا أن المفاوضات الخاصة بآليات التنفيذ توقفت منذ عامين ولم يتم استئنافها.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/وزير-ياباني-يبدي-وجهة-نظر-سلبية-بشأن-حظر-واردات-النفط-الروسية-1061869616.html
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اقتصاد, الصين

اليابان تقدم احتجاجا رسميا إلى بكين بسبب التنقيب عن الغاز في بحر الصين الشرقي

20:25 GMT 21.05.2022
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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أعلنت اليابان احتجاجها على قيام الصين بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنها سلمت سفارة الصين في طوكيو رسالة احتجاج على الخطوة التي قامت بها الصين، حسبما ذكرت شبكة "الشرق" الإخبارية.
ولفتت إلى أن الشكوى التي تقدمت بها، أمس الجمعة، تتهم بكين بإقامة 17 منصة حفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر الصين الشرقي داخل قطاع تتداخل فيه المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.
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ووصفت الخارجية اليابانية ما قامت به الصين بـ "التصرف الأحادي"، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم الحدود بين الدولتين فيما يتلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وبينما تقول اليابان إن خط الوسط بين حدود البلدين هو الفاصل بين المناطق الاقتصادية لكليهما، فإن الصين تقول إنه أقرب إلى سواحل اليابان.
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يذكر أن الصين واليابان اتفقتا عام 2008، على أن يتم استغلال الثروات الطبيعية بصورة مشتركة في المناطق المتنازع عليها وعدم القيام بأعمال أحادية، إلا أن المفاوضات الخاصة بآليات التنفيذ توقفت منذ عامين ولم يتم استئنافها.
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