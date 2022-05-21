https://arabic.sputniknews.com/20220521/انتخاب-أول-عمدة-مسلم-في-لندن-من-أصول-مغربية-1062499528.html
انتخاب أول عمدة مسلم في لندن من أصول مغربية
انتخاب أول عمدة مسلم في لندن من أصول مغربية
أعلن مجلس وستمنستر في لندن انتخاب حمزة توزال كعمدة للمقاطعة والذي تعود أصوله إلى المغرب. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:18+0000
2022-05-21T10:18+0000
2022-05-21T10:18+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104422/49/1044224980_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51eeb49f451ce183ea9992dedb057b20.jpg
وبحسب موقع " the national news" البريطاني، فإن عضو مجلس اللوردات الذي تم انتخابه لمنصب عمدة وستمنستر، وسط لندن، أصبح أول مسلم وأصغر شخص في هذا المنصب.وكانت خسارة مجلس وستمنستر أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة في مايو/أيار، واحدة من أكبر خسائر حزب المحافظين في جميع أنحاء البلاد.وُلد حمزة توزال، 22 عاما، في كوينز بارك في منطقة وستمنستر التي يمثلها كمستشار.وقال توزال عبر تغريدة له على تويتر: "أنا أول مسلم لورد عمدة في وستمنستر، لذا فأنا أول شخص ليس من خلفية بيضاء نمطية"، وتابع "هذا شرف حقيقي وامتياز ومفاجأة تامة".واعتبر توزول، الذي ولد في كوينز بارك في منطقة وستمنستر التي يمثلها كمستشار، أن طبيعة عمله تتخطى السياسة ومهامه المنوطة بالمكتب، إذ أعرب عن رغبته في "الخروج أكثر في المجتمع، لأكون أكثر وضوحا في المناطق التي لا يُرى فيها رئيس البلدية عادة. الكثير من الناس لا يعرفون ما هو عمدة اللورد أو ما يفعله وأريد حقًا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في المنصب".ولا يزال عليه أن يقرر ما ستكون مؤسسته الخيرية الرئيسية، لكنه قال إنه حريص على مساعدة الجمعيات الخيرية المحلية التي تعنى بالشباب.وقال الشاب توزول إن هذا التعيين جاء نتيجة جهوده التي بذلها قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائبا في برلمان الشباب في المملكة المتحدة، ثم انضم بعد عام إلى حزب العمال وعمل بجد على اختياره كمرشح في كوينز بارك، ليحل محل ألدرمان باري تايلور، ليتم انتخابه بعدها كعضو في مجلس مدينة وستمنستر في عام 2018، ليصبح بذلك أصغر عضو فيها على الإطلاق.وكان رئيس بلدية وستمنستر قد رحب بفوز توزول: "يا له من يوم مذهل بصفتك المواطن الأول في وستمنستر!".يذكر أن تغييرا آخر طرأ في مجلس وستمنستر مفاده أن قسيس اللورد مايور، سيكون إماما مسلما لأول مرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبراء-قانونيون-آمبر-هيرد-قد-تواجه-تهمة-الحنث-باليمين-في-بريطانيا-1062395953.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104422/49/1044224980_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d092357afa6a5162ed769da68b20db6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
انتخاب أول عمدة مسلم في لندن من أصول مغربية
تابعنا عبر
أعلن مجلس وستمنستر في لندن انتخاب حمزة توزال كعمدة للمقاطعة والذي تعود أصوله إلى المغرب.
وبحسب موقع " the national news
" البريطاني، فإن عضو مجلس اللوردات الذي تم انتخابه لمنصب عمدة وستمنستر، وسط لندن، أصبح أول مسلم وأصغر شخص في هذا المنصب.
وكانت خسارة مجلس وستمنستر أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة في مايو/أيار، واحدة من أكبر خسائر حزب المحافظين في جميع أنحاء البلاد.
وُلد حمزة توزال، 22 عاما، في كوينز بارك في منطقة وستمنستر التي يمثلها كمستشار.
وقال توزال عبر تغريدة له على تويتر: "أنا أول مسلم لورد عمدة في وستمنستر، لذا فأنا أول شخص ليس من خلفية بيضاء نمطية"، وتابع "هذا شرف حقيقي وامتياز ومفاجأة تامة".
واعتبر توزول، الذي ولد في كوينز بارك في منطقة وستمنستر التي يمثلها كمستشار، أن طبيعة عمله تتخطى السياسة ومهامه المنوطة بالمكتب، إذ أعرب عن رغبته في "الخروج أكثر في المجتمع، لأكون أكثر وضوحا في المناطق التي لا يُرى فيها رئيس البلدية عادة. الكثير من الناس لا يعرفون ما هو عمدة اللورد أو ما يفعله وأريد حقًا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في المنصب".
ولا يزال عليه أن يقرر ما ستكون مؤسسته الخيرية الرئيسية، لكنه قال إنه حريص على مساعدة الجمعيات الخيرية المحلية التي تعنى بالشباب.
وقال الشاب توزول إن هذا التعيين جاء نتيجة جهوده التي بذلها قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائبا في برلمان الشباب في المملكة المتحدة، ثم انضم بعد عام إلى حزب العمال وعمل بجد على اختياره كمرشح في كوينز بارك، ليحل محل ألدرمان باري تايلور، ليتم انتخابه بعدها كعضو في مجلس مدينة وستمنستر في عام 2018، ليصبح بذلك أصغر عضو فيها على الإطلاق.
وكان رئيس بلدية وستمنستر قد رحب بفوز توزول: "يا له من يوم مذهل بصفتك المواطن الأول في وستمنستر!".
يذكر أن تغييرا آخر طرأ في مجلس وستمنستر مفاده أن قسيس اللورد مايور، سيكون إماما مسلما لأول مرة.