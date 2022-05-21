https://arabic.sputniknews.com/20220521/بأقل-من-10-دولارات-فقط-يمكنك-التنقل-لمدة-شهر-كامل-في-بلد-أوروبي--1062524046.html

بأقل من 10 دولارات فقط... يمكنك التنقل لمدة شهر كامل في بلد أوروبي

بأقل من 10 دولارات فقط... يمكنك التنقل لمدة شهر كامل في بلد أوروبي

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ارتفاع الأسعار، يمكنك بتذكرة قيمتها 9.50 دولارات فقط قضاء شهر كامل تتنقل خلاله حسبما تشاء في بلد أوروبي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T17:56+0000

2022-05-21T17:56+0000

2022-05-21T17:56+0000

أخبار ألمانيا

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هذا البلد الأوروبي هو ألمانيا، الذي وافقت فيه الحكومة على استحداث بطاقة مواصلات عامة شهرية بقيمة 9 يورو، أي 9.50 دولارات، بحسب موقع "سي إن إن بالعربي".ومن المقرر أن تصبح هذه التذكرة التي يمكن للسياح الحصول عليها مثل السكان المحليين، متوفرة في يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع العطل الصيفية.وباستخدام هذه البطاقة تستطيع التنقل في جميع أنحاء ألمانيا باستخدام وسائل النقل المحلية والإقليمية، من قطارات وحافلات وترام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.ولكن لا يمكن استخدام هذه البطاقة في خدمات الحافلات أو القطارات ذات المسافات الطويلة.فلا تشمل هذه التذكرة قطارات "إنترسيتي"، و"إيرو سيتي" الشهيرة، بينما يمكنك القيام برحلة طويلة من خلال استخدام النقل الإقليمي الذي تشمله البطاقة.ومن المقرر أن يستمر العرض خلال شهور يونيو ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب، ضمن حزمة الإغاثة الحكومية في مجال الطاقة، لتشجيع الأشخاص على استخدام وسائل النقل العام للتنقل هذا الصيف.ولتنفيذ هذا المشروع أعلنت الحكومة ضخ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار.وأضافت السكك الحديدية الوطنية الألمانية، دويتشه بان، البطاقات إلى موقعها على الإنترنت، وهي ستطرح للبيع في 23 مايو/ أيار الجاري.

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