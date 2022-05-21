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بايدن: اللقاء مع رئيس كوريا الشمالية سيتوقف على "صدقه"
بايدن: اللقاء مع رئيس كوريا الشمالية سيتوقف على "صدقه"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن أي لقاء محتمل مع زعيم كوريا الشمالية سيعتمد على ما إذا كان كيم جونغ أون "صادقا". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:04+0000
2022-05-21T09:04+0000
العالم
جو بايدن
كيم جونغ أون
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وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سيؤول، إن الاجتماع مع كيم "سيعتمد على ما إذا كان صادقا".والتقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بكيم في جولة دبلوماسية رفيعة المستوى، لكن المحادثات انهارت في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، ضاعف كيم من برنامجه للتحديث العسكري، وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة لخرق العقوبات هذا العام، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من مدى كاملن بحسب موقع "barrons".وطغت على جولة بايدن الآسيوية، التي تعد الأولى له كرئيس، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الحلفاء الإقليميين، التهديد بإجراء كوريا الشمالية لاختبار أسلحة.تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في أي يوم، وقالت واشنطن إنها قد تأتي حتى أثناء وجود بايدن في المنطقة.وأعلن الزعيمان يوم السبت، أنهما سينظران في تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، وهو الأمر الذي يثير حنق كوريا الشمالية دائما، التي تعتبرهما "تدريبات على غزو".وقال يون: "ناقشنا أيضا ما إذا كنا سنحتاج إلى التوصل إلى أنواع مختلفة من التدريبات المشتركة في حالة وقوع هجوم نووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/بايدن-يتجه-إلى-كوريا-الجنوبية-لعقد-قمته-الأولى-مع-يون-1062464960.html
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العالم, جو بايدن, كيم جونغ أون

بايدن: اللقاء مع رئيس كوريا الشمالية سيتوقف على "صدقه"

09:04 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن أي لقاء محتمل مع زعيم كوريا الشمالية سيعتمد على ما إذا كان كيم جونغ أون "صادقا".
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سيؤول، إن الاجتماع مع كيم "سيعتمد على ما إذا كان صادقا".
والتقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بكيم في جولة دبلوماسية رفيعة المستوى، لكن المحادثات انهارت في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، ضاعف كيم من برنامجه للتحديث العسكري، وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة لخرق العقوبات هذا العام، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من مدى كاملن بحسب موقع "barrons".
وطغت على جولة بايدن الآسيوية، التي تعد الأولى له كرئيس، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الحلفاء الإقليميين، التهديد بإجراء كوريا الشمالية لاختبار أسلحة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
بايدن يتجه إلى كوريا الجنوبية لعقد قمته الأولى مع يون
أمس, 09:14 GMT
تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في أي يوم، وقالت واشنطن إنها قد تأتي حتى أثناء وجود بايدن في المنطقة.
وأعلن الزعيمان يوم السبت، أنهما سينظران في تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، وهو الأمر الذي يثير حنق كوريا الشمالية دائما، التي تعتبرهما "تدريبات على غزو".
وقال يون: "ناقشنا أيضا ما إذا كنا سنحتاج إلى التوصل إلى أنواع مختلفة من التدريبات المشتركة في حالة وقوع هجوم نووي".
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