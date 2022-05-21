https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-نحن-على-استعداد-لتعزيز-تفعيل-الاتصالات-الدبلوماسية-بين-يريفان-وباكو--1062505720.html

بايدن: نحن على استعداد لتعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو

بايدن: نحن على استعداد لتعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T11:54+0000

2022-05-21T11:54+0000

2022-05-21T11:54+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_cf5e5bd5b766a0c8217b92be59f9428a.jpg

وأكد بايدن في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان.وأضاف: "الآن هو وقت الأمل لبناء سلام دائم في جنوب القوقاز. الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تكثيف التعاون الدبلوماسي بين أذربيجان وأرمينيا، وتطوير العلاقات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار القوقاز بأكمله".كما دعا بايدن أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو.وجاء في رسالة التهنئة "نواصل حث أذربيجان على اتخاذ خطوات بناءة نحو الحكم الديمقراطي والإصلاحات التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأذربيجانيين".

https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم