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بايدن: نحن على استعداد لتعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو
بايدن: نحن على استعداد لتعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:54+0000
2022-05-21T11:54+0000
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وأكد بايدن في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان.وأضاف: "الآن هو وقت الأمل لبناء سلام دائم في جنوب القوقاز. الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تكثيف التعاون الدبلوماسي بين أذربيجان وأرمينيا، وتطوير العلاقات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار القوقاز بأكمله".كما دعا بايدن أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو.وجاء في رسالة التهنئة "نواصل حث أذربيجان على اتخاذ خطوات بناءة نحو الحكم الديمقراطي والإصلاحات التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأذربيجانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html
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بايدن: نحن على استعداد لتعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو

11:54 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو.
وأكد بايدن في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان.
وأضاف: "الآن هو وقت الأمل لبناء سلام دائم في جنوب القوقاز. الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تكثيف التعاون الدبلوماسي بين أذربيجان وأرمينيا، وتطوير العلاقات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى ازدهار القوقاز بأكمله".
كما دعا بايدن أذربيجان إلى اتخاذ خطوات "مهمة" نحو تعزيز تفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين يريفان وباكو.
وجاء في رسالة التهنئة "نواصل حث أذربيجان على اتخاذ خطوات بناءة نحو الحكم الديمقراطي والإصلاحات التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأذربيجانيين".
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