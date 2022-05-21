https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-يتحدث-مع-رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-لمدة-10-دقائق-خلال-جولته-الآسيوية-الأولى-1062514723.html

بايدن يتحدث مع رئيس كوريا الجنوبية السابق لمدة 10 دقائق خلال جولته الآسيوية الأولى

بايدن يتحدث مع رئيس كوريا الجنوبية السابق لمدة 10 دقائق خلال جولته الآسيوية الأولى

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون ‏جاي إن، وذلك خلال جولته الأولى إلى آسيا، منذ توليه منصبه العام... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T14:39+0000

2022-05-21T14:39+0000

2022-05-21T14:39+0000

جو بايدن

كوريا الجنوبية

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739845_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_6c4b7a0499ebcb0032665c00848c9327.jpg

ووصف بايدن مون خلال محادثته معه بأنه "صديق جيد"، وشكره على بذل جهود لتعزيز التحالف بين البلدين أثناء توليه منصبه، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.من ناحيته، أعرب مون لبايدن عن امتنانه لاختيار الأخير كوريا الجنوبية لتكون المحطة الأولى في رحلته الآسيوية، معتبرا أن ذلك يوضح العلاقات الثنائية القوية.واستغرقت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الجنوبية السابق ما يقرب من 10 دقائق، وفقا للنائب يون كون يونغ من الحزب الديمقراطي.وترك مون جاي إن منصبه في 9 مايو/ أيار الجاري، بعد أن استمرت فترة حكمه 5 سنوات.وجاءت المحادثة الهاتفية بعد أن عقد بايدن والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قمتهما في سيئول، واتفقا على توسيع التعاون ليس فقط في المجالات العسكرية والأمنية، ولكن أيضا في العديد من المجالات الاقتصادية.وأثارت رحلة بايدن التي استغرقت 3 أيام إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت أمس الجمعة، تكهنات بأنه قد يلتقي مع مون جاي إن شخصيا، على الرغم من أن واشنطن قالت في وقت لاحق إن مثل هذا الاجتماع لن ينعقد.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-اللقاء-مع-رئيس-كوريا-الشمالية-سيتوقف-على-صدقه-1062496155.html

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جو بايدن, كوريا الجنوبية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية