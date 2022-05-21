https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-يعين-المتحدث-باسم-البنتاغون-منسق-اتصالات-مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-1062491012.html
بايدن يعين المتحدث باسم البنتاغون منسق اتصالات مجلس الأمن القومي الأمريكي
بايدن يعين المتحدث باسم البنتاغون منسق اتصالات مجلس الأمن القومي الأمريكي
أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن المتحدث الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، سيترك منصبه الحالي لنقله إلى البيت الأبيض للعمل كمنسق للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T00:25+0000
2022-05-21T00:25+0000
2022-05-21T00:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_cf5e5bd5b766a0c8217b92be59f9428a.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في في بيان صحفي: "اليوم، أعلن الرئيس بايدن أن جون كيربي، الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، سيكون المنسق الجديد لمجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض".وأضاف: "في هذا الدور، سينسق كيربي الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة وسيكون بمثابة صوت الإدارة العليا بشأن المسائل ذات الصلة، بما في ذلك حسب الاقتضاء على منصة البيت الأبيض".وقال البيان إن كيربي سيقدم تقريرا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061713093_21:0:1137:837_1920x0_80_0_0_94c71e5253ed6d6d76bc2343c21cab80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يعين المتحدث باسم البنتاغون منسق اتصالات مجلس الأمن القومي الأمريكي
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن المتحدث الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، سيترك منصبه الحالي لنقله إلى البيت الأبيض للعمل كمنسق للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في في بيان صحفي: "اليوم، أعلن الرئيس بايدن أن جون كيربي، الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، سيكون المنسق الجديد لمجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض".
وأضاف: "في هذا الدور، سينسق كيربي الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة وسيكون بمثابة صوت الإدارة العليا بشأن المسائل ذات الصلة، بما في ذلك حسب الاقتضاء على منصة البيت الأبيض".
وقال البيان إن كيربي سيقدم تقريرا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.