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بايدن يعين كيربي منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
بايدن يعين كيربي منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عين المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T05:55+0000
2022-05-21T06:10+0000
العالم
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وبحسب بيان للإدارة الأمريكية :" أعلن الرئيس بايدن، أمس الجمعة، أنه تم تعيين جون كيربي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات العامة، في منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض".وأشار البيان إلى أن" كيربي سينسق بهذا المنصب الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمل كمتحدث كبير للإدارة في الأمور ذات الصلة، بما في ذلك من منصة البيت الأبيض."وذكر البيان أن كيربي سيتبع وفقا لمنصبه الجديد، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.وبوقت سابق ، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" جون كيربي سيترك منصبه لتولي وظيفة تتعلق بالتواصل في البيت الأبيض.
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العالم

بايدن يعين كيربي منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض

05:55 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 06:10 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عين المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
وبحسب بيان للإدارة الأمريكية :" أعلن الرئيس بايدن، أمس الجمعة، أنه تم تعيين جون كيربي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات العامة، في منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض".

وأشار البيان إلى أن" كيربي سينسق بهذا المنصب الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمل كمتحدث كبير للإدارة في الأمور ذات الصلة، بما في ذلك من منصة البيت الأبيض."

وذكر البيان أن كيربي سيتبع وفقا لمنصبه الجديد، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وبوقت سابق ، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" جون كيربي سيترك منصبه لتولي وظيفة تتعلق بالتواصل في البيت الأبيض.
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