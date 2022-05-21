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https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-يقول-إن-الاقتصاد-الأمريكي-سينمو-أسرع-من-الصيني-لأول-مرة-منذ-45-عاما-1062494699.html
بايدن يقول إن الاقتصاد الأمريكي سينمو أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما
بايدن يقول إن الاقتصاد الأمريكي سينمو أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن اقتصاد بلاده سينمو بطريقة أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:18+0000
2022-05-21T08:25+0000
العالم
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جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في العاصمة سيئول، حيث اتفق الطرفان على العمل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة بما في ذلك مخاطر كوريا الشمالية وتعزيز آليات الردع ضدها.وقال بايدن "تم تعزيز الشراكات الاقتصادية وأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بطريقة أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما"، مؤكدا أن "هنالك حاجة للتعاون والتقارب ليس فقط على المستوى العسكري ولكن كذلك الاقتصادي".وأضتف الرئيس الأمريكي"ناقشت مع نظيري الكوري الجنوبي العمل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة بما في ذلك مخاطر كوريا الشمالية واتفقنا على تعزيز آليات الردع".من جهته، أكد رئيس كوريا الجنوبية أن "دعوتنا للحوار مع جارتنا الشمالية لا تزال مفتوحة إن كانت نية بيونغ يانغ صادقة لنزع السلاح النووي".
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بايدن يقول إن الاقتصاد الأمريكي سينمو أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما

08:18 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن اقتصاد بلاده سينمو بطريقة أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في العاصمة سيئول، حيث اتفق الطرفان على العمل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة بما في ذلك مخاطر كوريا الشمالية وتعزيز آليات الردع ضدها.
وقال بايدن "تم تعزيز الشراكات الاقتصادية وأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بطريقة أسرع من الصيني لأول مرة منذ 45 عاما"، مؤكدا أن "هنالك حاجة للتعاون والتقارب ليس فقط على المستوى العسكري ولكن كذلك الاقتصادي".

وأضتف الرئيس الأمريكي"ناقشت مع نظيري الكوري الجنوبي العمل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة بما في ذلك مخاطر كوريا الشمالية واتفقنا على تعزيز آليات الردع".
من جهته، أكد رئيس كوريا الجنوبية أن "دعوتنا للحوار مع جارتنا الشمالية لا تزال مفتوحة إن كانت نية بيونغ يانغ صادقة لنزع السلاح النووي".
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