https://arabic.sputniknews.com/20220521/بايدن-يوقع-فاتورة-بقيمة-40-مليار-دولار-مساعدات-لأوكرانيا-1062501169.html
بايدن يوقع فاتورة بقيمة 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا
بايدن يوقع فاتورة بقيمة 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم السبت، مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا في... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:43+0000
2022-05-21T10:43+0000
2022-05-21T11:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووقع بايدن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق، أثناء زيارته لسيؤول في أول رحلة له إلى آسيا كرئيس. ويتضمن مشروع القانون، الذي سيحول الدعم لأوكرانيا على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، حوالي 6 مليارات دولار في الميزانية للمركبات المدرعة والدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".في حين أشار الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن مشروع القانون سيتضمن: البند الأول: هـ.ر. 7691: "قانون الاعتمادات التكميلية الأوكرانية الإضافية، 2022" ، الذي يوفر مخصصات طوارئ إضافية للسنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية للاستجابة للوضع في أوكرانيا وللمساعدة في ذلك.البند الثاني: هـ. 7791 ، "قانون الحصول على أغذية الأطفال لعام 2022"، والذي يسمح بالتنازل عن بعض متطلبات البرنامج في برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال، بسبب اضطراب في سلسلة التوريد أو حالة طارئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بمدفعية-ورادارات-بقيمة-100-مليون-دولار-1062452444.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يوقع فاتورة بقيمة 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا
10:43 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم السبت، مشروع قانون بقيمة 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ووقع بايدن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق، أثناء زيارته لسيؤول في أول رحلة له إلى آسيا كرئيس.
ويتضمن مشروع القانون، الذي سيحول الدعم لأوكرانيا على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، حوالي 6 مليارات دولار في الميزانية للمركبات المدرعة والدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
في حين أشار الموقع الرسمي للبيت الأبيض
، أن مشروع القانون سيتضمن:
البند الأول: هـ.ر. 7691: "قانون الاعتمادات التكميلية الأوكرانية الإضافية، 2022" ، الذي يوفر مخصصات طوارئ إضافية للسنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية للاستجابة للوضع في أوكرانيا وللمساعدة في ذلك.
البند الثاني: هـ. 7791 ، "قانون الحصول على أغذية الأطفال لعام 2022"، والذي يسمح بالتنازل عن بعض متطلبات البرنامج في برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال، بسبب اضطراب في سلسلة التوريد أو حالة طارئة.