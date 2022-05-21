https://arabic.sputniknews.com/20220521/بدء-تسلم-الوزراء-الجدد-الحقائب-في-الحكومة-الفرنسية-وتعديلات-تطول-وزارات-بينها-الدفاع-والجيش-1062509371.html

بدء تسلم الوزراء الجدد الحقائب في الحكومة الفرنسية وتعديلات تطول وزارات بينها الدفاع والجيش

بدء تسلم الوزراء الجدد الحقائب في الحكومة الفرنسية وتعديلات تطول وزارات بينها الدفاع والجيش

انطلقت، اليوم السبت، مراسم تسلم الحقائب الوزارية، للوزراء الجدد في الحكومة الفرنسية لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في حين شهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة،... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T13:03+0000

2022-05-21T13:03+0000

2022-05-21T13:03+0000

العالم

أخبار فرنسا

رئيس الوزراء

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن وزراء جدد تم اختيارهم بواسطة رئيسة الوزراء الجديدة، إليزابيث بورن، بدأوا في تسلم الحقائب الوزارية، لبدء مهامهم، في الوقت الذي احتفظ بعض الوزراء في حكومة جان كاستكس السابقة، بحقائبهم.وبيّنت الشبكة أن وزير الصحة، أوليفيه فيران، غادر وزارة الصحة، صباح اليوم، بعدما سلم مهام وظيفته إلى بريجيت بورجينينون، في حين تسلم المتحدث باسم الحكومة السابقة، غابريل أتال، مهام وظيفته الجديدة كوزير مكلف بالحسابات العامة لدى وزارة الاقتصاد والمالية.وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات في كبرى الوزارات، إذ شهدت لأول مرة غياب اسم جان آيف لودريان، الذي تولى وزارة الدفاع، ثم الخارجية، منذ عهد الرئيس السابق، فرانسوا أولاند. وحل محل لودريان على رأس الخارجية، كاترين كولونا، السفيرة الفرنسية السابقة في المملكة المتحدة.كما تولى وزير ما وراء البحار، سيبستيان لوكورنو، وزارة الجيوش، بديلا للوزيرة السابقة فلورنس بارلي، كما تولت ريما عبد الملاك، التي كانت مستشارة ثقافية لماكرون، منصب وزيرة الثقافة، في حين تولى المؤرخ باب نديا، منصب وزارة التعليم والشباب.على صعيد آخر، حافظ وزراء سابقون على مناصبهم في الحكومة الجديدة، مثل برونو لوماير، الذي حافظ على منصبه كوزير للاقتصاد والمالية، وجيرال دارمانين، وزيرا للداخلية، وإريك دوبون موراتي، وزيرا للعدل، وفرانك ريستير، وزيرا مفوضا للتجارة الخارجية.والاثنين الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعيين إليزابيث بورن في منصب رئيسة الوزراء وكلفها بتشكيل حكومة وذلك خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم السبت، مع بدء ماكرون فترة رئاسية ثانية.وقال الإليزيه، في بيان إن "ماكرون أعلن تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وكلفها بتشكيل حكومة".وفي وقت سابق من اليوم، وافق ماكرون، على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة، جان كاستكس، مع بدء الرئيس الفرنسي فترة ولاية ثانية. وأوضح الإليزيه، في بيان آخر "جان كاستكس قدم باستقالة الحكومة اليوم، إلى رئيس الجمهورية"، موضحا أن الرئيس قبل الاستقالة. وتابع أن كاستكس سيتابع، مع أفراد حكومته معالجة الأمور الجارية لحين تشكيل حكومة جديدة. وعقب تصدره المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية، أمام مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، صادق المجلس الدستوري الفرنسي، رسميا على إعادة انتخاب ماكرون لفترة رئاسية جديدة تبدأ في 14 آيار/مايو. وحصد إيمانويل ماكرون على 18768639 صوتًا، أي ما يعادل 58.55 % من الأصوات، بينما حصلت لوبان على 13288688 صوتًا، أي ما يعادل 41.45 % من الأصوات. وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-امرأة-تتولى-المنصب-منذ-30-عاما-معلومات-عن-رئيسة-وزراء-فرنسا-الجديدة-إليزابيث-بورن-1062392940.html

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