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https://arabic.sputniknews.com/20220521/برلماني-روسي-العالم-الإسلامي-يشكك-في-محاولات-الغرب-للسيطرة-على-العالم-1062511095.html
برلماني روسي: العالم الإسلامي يشكك في محاولات الغرب للسيطرة على العالم
برلماني روسي: العالم الإسلامي يشكك في محاولات الغرب للسيطرة على العالم
أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن المشاركين في منتدى روسيا والعالم الإسلامي باتوا على قناعة من عجز الغرب من السيطرة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:45+0000
2022-05-21T13:47+0000
روسيا
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وقال كاراسين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "ممثلو 49 دولة و25 سفيرًا من منظمة التعاون الإسلامي ورجال دين ودبلوماسيين ورجال أعمال اجتمعوا في عاصمة تتارستان للمشاركة في المنتدى.وأضاف المشرّع أن "الخطابات أكدت شكوك المشاركين في موقف واشنطن وشركائها من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على العالم".ووفقا له، فإن العالم الإسلامي الذي يكون دائما أكثر تحفظا بالمقارنة مع الغرب مصمم على الدفاع عن منطق القانون الدولي. كما تطرق بحديثه إلى الحق السيادي للدول في حماية مصالحها الأمنية.وناقش المشاركون في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، إمكانية تنظيم محور الحلال على أراضي جمهورية تتارستان.
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برلماني روسي: العالم الإسلامي يشكك في محاولات الغرب للسيطرة على العالم

13:45 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 29 يوليو 2021
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 29 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، أن المشاركين في منتدى روسيا والعالم الإسلامي باتوا على قناعة من عجز الغرب من السيطرة والهيمنة على العالم.
وقال كاراسين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "ممثلو 49 دولة و25 سفيرًا من منظمة التعاون الإسلامي ورجال دين ودبلوماسيين ورجال أعمال اجتمعوا في عاصمة تتارستان للمشاركة في المنتدى.
وأضاف المشرّع أن "الخطابات أكدت شكوك المشاركين في موقف واشنطن وشركائها من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على العالم".
ووفقا له، فإن العالم الإسلامي الذي يكون دائما أكثر تحفظا بالمقارنة مع الغرب مصمم على الدفاع عن منطق القانون الدولي.
كما تطرق بحديثه إلى الحق السيادي للدول في حماية مصالحها الأمنية.
وناقش المشاركون في القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022"، إمكانية تنظيم محور الحلال على أراضي جمهورية تتارستان.
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