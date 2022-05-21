https://arabic.sputniknews.com/20220521/بعد-حراك-الكونغرس-أمريكا-تجدد-مطلبها-بتحقيق-كامل-وشفاف-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062527963.html
بعد حراك الكونغرس... أمريكا تجدد مطلبها بتحقيق "كامل وشفاف" في مقتل شيرين أبو عاقلة
بعد حراك الكونغرس... أمريكا تجدد مطلبها بتحقيق "كامل وشفاف" في مقتل شيرين أبو عاقلة
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، مطلبها بإجراء تحقيق "شامل وشفاف" في مقتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:12+0000
2022-05-21T19:12+0000
2022-05-21T19:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
شيرين أبو عاقلة
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت: "عادت وزارة الخارجية الأمريكية وقالت إنها تريد تحقيقا كاملا وشفافا وسريا لبحث ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية".وأضافت أن بيان الخارجية الأمريكية، يأتي بعد ساعات على رسالة رسمية علنية بعث بها 57 عضوا بالكونغرس لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بطلب فتح تحقيق في مقتلها.كما قال أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "بصفتها أمريكية، كانت (شيرين) أبو عاقلة تتمتع بحق الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج"، بكلمات أخرى بحث ما إن كانت ملابسات مقتلها تنطوي على انتهاك للقانون الأمريكي.من جانبه، رد مايك هرتسوغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن على أعضاء الكونغرس بالقول: "يجب أن تطالبوا السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة (التي قتلت شيرين) إلى إسرائيل- إنها (السلطة) هي من تؤخر عملية التحقيق".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في 11 مايو/أيار الجاري عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة (51 عاما)، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة
بعد حراك الكونغرس... أمريكا تجدد مطلبها بتحقيق "كامل وشفاف" في مقتل شيرين أبو عاقلة
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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، مطلبها بإجراء تحقيق "شامل وشفاف" في مقتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال القيام بعملها في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من حراك شهده الكونغرس بهذا الصدد.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت: "عادت وزارة الخارجية الأمريكية وقالت إنها تريد تحقيقا كاملا وشفافا وسريا لبحث ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية".
وأضافت أن بيان الخارجية الأمريكية، يأتي بعد ساعات على رسالة رسمية علنية بعث بها 57 عضوا بالكونغرس لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بطلب فتح تحقيق في مقتلها.
كما قال أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "بصفتها أمريكية، كانت (شيرين) أبو عاقلة تتمتع بحق الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج"، بكلمات أخرى بحث ما إن كانت ملابسات مقتلها تنطوي على انتهاك للقانون الأمريكي.
من جانبه، رد مايك هرتسوغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن
على أعضاء الكونغرس بالقول: "يجب أن تطالبوا السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة (التي قتلت شيرين) إلى إسرائيل- إنها (السلطة) هي من تؤخر عملية التحقيق".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في 11 مايو/أيار الجاري عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
(51 عاما)، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة.