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بلينكن يزور اليابان في الفترة من 21 إلى 24 مايو
بلينكن يزور اليابان في الفترة من 21 إلى 24 مايو
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في قمة القادة الرباعية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T01:02+0000
2022-05-21T01:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في بيان صحفي يوم الجمعة إن بلينكن سيسافر إلى طوكيو، اليابان، في الفترة من 21 إلى 24 مايو لمرافقة الرئيس بايدن في أول رحلة رسمية له إلى آسيا كرئيس للقاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو وحضور قمة القادة الرباعيية".وأضاف برايس أن بلينكن سيلتقي بوزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ومسؤولين يابانيين كبار آخرين لمناقشة الصراع في أوكرانيا، وإطلاق كوريا الشمالية للتجارب الصاروخية الأخيرة، والتجارة الثنائية والأمن في المحيطين الهندي والهادئ.
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الولايات المتحدة الأمريكية, اليابان

بلينكن يزور اليابان في الفترة من 21 إلى 24 مايو

01:02 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDONوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDON
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في قمة القادة الرباعية وفي الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي الحكومة اليابانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في بيان صحفي يوم الجمعة إن بلينكن سيسافر إلى طوكيو، اليابان، في الفترة من 21 إلى 24 مايو لمرافقة الرئيس بايدن في أول رحلة رسمية له إلى آسيا كرئيس للقاء رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو وحضور قمة القادة الرباعيية".
وأضاف برايس أن بلينكن سيلتقي بوزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ومسؤولين يابانيين كبار آخرين لمناقشة الصراع في أوكرانيا، وإطلاق كوريا الشمالية للتجارب الصاروخية الأخيرة، والتجارة الثنائية والأمن في المحيطين الهندي والهادئ.
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