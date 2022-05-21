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بلينكن يوجه رسالة إلى وزيرة خارجية فرنسا الجديدة كاترين كولونا
بلينكن يوجه رسالة إلى وزيرة خارجية فرنسا الجديدة كاترين كولونا
وجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن رسالة إلى وزير خارجية فرنسا الجديدة كاترين كولونا، التي تولت منصبها خلفا لجان آيف لودريان. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T17:01+0000
2022-05-21T17:01+0000
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وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم السبت، رسالة تهنئة لكولونا، بمناسبة تعيينها في منصب وزير خارجية فرنسا.وقال إنه يتمنى العمل معها عن قرب لدعم أطر التعاون المشترك بين واشنطن وباريس لمواجهة التحديات العالمية.وأصبحت كاترين كولونا، أحد الوجوه الجديدة في حكومة رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث وارن، التي تولت مسؤولية تشكيل الحكومة الفرنسية خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته.وبدأ وزراء الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، تسلم مهام مناصبهم ومنهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا، التي كانت تشغل منصب سفيرة فرنسا في المملكة المتحدة سابقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-امرأة-تتولى-المنصب-منذ-30-عاما-معلومات-عن-رئيسة-وزراء-فرنسا-الجديدة-إليزابيث-بورن-1062392940.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا

بلينكن يوجه رسالة إلى وزيرة خارجية فرنسا الجديدة كاترين كولونا

17:01 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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وجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن رسالة إلى وزير خارجية فرنسا الجديدة كاترين كولونا، التي تولت منصبها خلفا لجان آيف لودريان.
وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم السبت، رسالة تهنئة لكولونا، بمناسبة تعيينها في منصب وزير خارجية فرنسا.
وقال إنه يتمنى العمل معها عن قرب لدعم أطر التعاون المشترك بين واشنطن وباريس لمواجهة التحديات العالمية.
وأصبحت كاترين كولونا، أحد الوجوه الجديدة في حكومة رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث وارن، التي تولت مسؤولية تشكيل الحكومة الفرنسية خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته.
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
أول امرأة تتولى المنصب منذ 30 عاما… معلومات عن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
18 مايو, 13:39 GMT
وبدأ وزراء الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، تسلم مهام مناصبهم ومنهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا، التي كانت تشغل منصب سفيرة فرنسا في المملكة المتحدة سابقا.
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