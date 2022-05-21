https://arabic.sputniknews.com/20220521/بيان-مشترك-تحالف-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-على-أساس-التضحية-المشتركة-1062499783.html
بيان مشترك: تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس "التضحية المشتركة"
بيان مشترك: تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس "التضحية المشتركة"
قال بيان مشترك صدر بعد محادثات القمة الأولى بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحالف بين البلدين يقوم على "تضحية مشتركة" ورغبة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:20+0000
2022-05-21T10:20+0000
2022-05-21T10:20+0000
العالم
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/64/1037446452_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_96e28ddbaa880184fa9e1841a5bb71e6.jpg
وأوضح البيان:"التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، الذي تأسس على تضحيتنا المشتركة وشحذ علاقاتنا الأمنية العميقة، يواصل التطور والتوسع. وهو المحور الأساسي للسلام والازدهار في المنطقة، وقد نما إلى ما هو أبعد من شبه الجزيرة الكورية مما يعكس الدور المحوري لبلداننا كقادة عالميين في الديمقراطية والاقتصاد والتكنولوجيا".وأضاف البيان أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يقوم على أساس التعاون من أجل بناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وردع كوريا الشمالية ومنع استخدام القوة العسكرية لتغيير الحدود.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصل، يوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية لعقد أول قمة له مع الرئيس المنتخب حديثًا للبلاد، يون سوك يول. أصبحت كوريا الجنوبية المحطة الأولى في جولة بايدن في آسيا، والتي تشمل اليابان وستستمر حتى 24 مايو/أيار. وسيحضر بايدن قمة الحوار الأمني الرباعي أثناء وجوده في اليابان، حيث سيلتقي أيضًا بزعماء أستراليا والهند.
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/64/1037446452_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_795808f6daf142d609e2274ff5c1bb1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
بيان مشترك: تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس "التضحية المشتركة"
تابعنا عبر
قال بيان مشترك صدر بعد محادثات القمة الأولى بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحالف بين البلدين يقوم على "تضحية مشتركة" ورغبة في تأمين المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضح البيان:
"التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، الذي تأسس على تضحيتنا المشتركة وشحذ علاقاتنا الأمنية العميقة، يواصل التطور والتوسع. وهو المحور الأساسي للسلام والازدهار في المنطقة، وقد نما إلى ما هو أبعد من شبه الجزيرة الكورية مما يعكس الدور المحوري لبلداننا كقادة عالميين في الديمقراطية والاقتصاد والتكنولوجيا".
وأضاف البيان أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يقوم على أساس التعاون من أجل بناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وردع كوريا الشمالية ومنع استخدام القوة العسكرية لتغيير الحدود.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصل، يوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية لعقد أول قمة له مع الرئيس المنتخب حديثًا للبلاد، يون سوك يول. أصبحت كوريا الجنوبية المحطة الأولى في جولة بايدن في آسيا، والتي تشمل اليابان وستستمر حتى 24 مايو/أيار. وسيحضر بايدن قمة الحوار الأمني الرباعي أثناء وجوده في اليابان، حيث سيلتقي أيضًا بزعماء أستراليا والهند.