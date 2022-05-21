https://arabic.sputniknews.com/20220521/بيل-غيتس-يقول-إنه-لا-يمتلك-أي-عملة-مشفرة-لأنها-لا-تضيف-إلى-المجتمع-1062497074.html
بيل غيتس يقول إنه لا يمتلك أي عملة مشفرة لأنها "لا تضيف إلى المجتمع" أي قيمة
بيل غيتس يقول إنه لا يمتلك أي عملة مشفرة لأنها "لا تضيف إلى المجتمع" أي قيمة
كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه لا يستثمر في العملات المشفرة لأنها لا "تضيف إلى المجتمع"، من وجهة نظره. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:22+0000
2022-05-21T09:22+0000
2022-05-21T09:26+0000
مجتمع
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وقال غيتس في جلسة أسئلة وأجوبة على موقع "ريديت"، يوم الخميس الماضي: "أنا لا أمتلك أي عملات مشفرة، أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيّمة، وتعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة".وتابع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، موضحا: "تتمثّل قيمة التشفير فقط في ما يقرر شخص آخر أن يدفعه شخص آخر مقابله، لذلك لا يضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى".وتأتي تصريحات بيل غيتس وسط تقارير عن انهيار العملة المشفرة، إذ انخفض سعر عملة "البيتكوين" إلى أقل من 30 ألف دولار للسهم في مايو/ أيار الجاري، ويتوقع الخبراء أنه قد ينخفض إلى أقل من ذلك.وسبق لبيل غيتس أن أعرب عن رفضه للعملة المشفرة، وحذر في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية العام الماضي، أولئك الذين ينخرطون في استثمارات العملات المشفرة بأن يتوخوا الحذر بشأن الشراء في طفرة التشفير، خاصة أولئك الذين ليسوا بقوة ثراء الملياردير، إيلون ماسك.كما انتقد غيتس التأثير البيئي للعملات المشفرة، والتي تمثل حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم، وفي العام الماضي 2021، استحوذ تعدين العملات الرقمية على 0.5 في المئة من الكهرباء المستخدمة على مستوى العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيل-غيتس-يحذر-من-مستقبل-اقتصادي-يثير-قلقه-بشدة-1062033965.html
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مجتمع, منوعات, تقنية بلوك تشين
بيل غيتس يقول إنه لا يمتلك أي عملة مشفرة لأنها "لا تضيف إلى المجتمع" أي قيمة
09:22 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه لا يستثمر في العملات المشفرة لأنها لا "تضيف إلى المجتمع"، من وجهة نظره.
وقال غيتس في جلسة أسئلة وأجوبة على موقع "ريديت"
، يوم الخميس الماضي: "أنا لا أمتلك أي عملات مشفرة، أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيّمة، وتعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة".
وتابع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، موضحا: "تتمثّل قيمة التشفير فقط في ما يقرر شخص آخر أن يدفعه شخص آخر مقابله، لذلك لا يضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى".
وتأتي تصريحات بيل غيتس وسط تقارير عن انهيار العملة المشفرة، إذ انخفض سعر عملة "البيتكوين" إلى أقل من 30 ألف دولار للسهم في مايو/ أيار الجاري، ويتوقع الخبراء أنه قد ينخفض إلى أقل من ذلك.
وسبق لبيل غيتس أن أعرب عن رفضه للعملة المشفرة، وحذر في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية العام الماضي، أولئك الذين ينخرطون في استثمارات العملات المشفرة بأن يتوخوا الحذر بشأن الشراء في طفرة التشفير، خاصة أولئك الذين ليسوا بقوة ثراء الملياردير، إيلون ماسك.
كما انتقد غيتس التأثير البيئي للعملات المشفرة، والتي تمثل حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم، وفي العام الماضي 2021، استحوذ تعدين العملات الرقمية على 0.5 في المئة من الكهرباء المستخدمة على مستوى العالم.