عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تسريبات-تكشف-موعد-إعلان-أبل-عن-هاتف-آيفون-14-وأسعاره-1062509216.html
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
كشفت تسريبات حديثة عن الموعد الذي ستزيح فيه شركة "أبل" الأمريكية الستار عن هاتفها المقبل ‏‏"آيفون 14".‏ 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:02+0000
2022-05-21T13:02+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062509187_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_4b8901298fcbc129f86be3a6c07af611.jpg
ومن المقرر أن تعلن "أبل" عن الهاتف الجديد في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لموقع "iDropBews".ويتناسب التاريخ المتوقع بشكل جيد مع عمليات إطلاق هواتف "آيفون" السابقة، التي تحدث عادة يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.ويستشهد موقع "iDropNews" بـ"مصادره الخاصة''، ويزعم أن "أبل" لديها "شيء مخطط له'' في 13 سبتمبر.وأضاف الموقع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت "أبل" ستستضيف حدث الإعلان عن هاتف "آيفون 14" بحفل يحضره جمهور، أم بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.ومن المرجح أن تطلق "أبل" في حدثها المقام في 13 سبتمبر 2022 4 هواتف "آيفون" جديدة، هي "آيفون 14" و"آيفون برو" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو ماكس".ويشير تقرير "iDropNews" إلى أن هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو ماكس" سيكونا مخيبين للآمال، ومتطابقين مع هاتف "آيفون 13"، وحيث يبلغ سعرهما 799 دولار و899 دولار على التوالي، بينما سيكون هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" "مغيّرين حقيقيين للعبة"، بحسب تعبيره.وكشف التقرير أنه "سيتم تحسين نظام الكاميرا كثيرا، بفضل مستشعر جديد بدقة 48 ميغا بيكسل".وأضاف أن شركة "أبل" تخطط لرفع سعر هاتف "آيفون 14 برو" إلى 1099 دولار، بينما سيبدأ سعر "آيفون 14 برو ماكس" من 1199 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تسريبات-تكشف-طرح-آيفون-15-بكابل-شحن-جديد-يمكن-استخدامه-من-كلا-الناحيتين-1062249286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062509187_83:0:1184:826_1920x0_80_0_0_e13448f613a134984375ef7e5cb4aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع, منوعات

تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره

13:02 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTهاتف "آيفون 13"
هاتف آيفون 13 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
هاتف "آيفون 13"
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
تابعنا عبرTelegram
كشفت تسريبات حديثة عن الموعد الذي ستزيح فيه شركة "أبل" الأمريكية الستار عن هاتفها المقبل ‏‏"آيفون 14".‏
ومن المقرر أن تعلن "أبل" عن الهاتف الجديد في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لموقع "iDropBews".
ويتناسب التاريخ المتوقع بشكل جيد مع عمليات إطلاق هواتف "آيفون" السابقة، التي تحدث عادة يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.
ويستشهد موقع "iDropNews" بـ"مصادره الخاصة''، ويزعم أن "أبل" لديها "شيء مخطط له'' في 13 سبتمبر.
وأضاف الموقع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت "أبل" ستستضيف حدث الإعلان عن هاتف "آيفون 14" بحفل يحضره جمهور، أم بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.
ومن المرجح أن تطلق "أبل" في حدثها المقام في 13 سبتمبر 2022 4 هواتف "آيفون" جديدة، هي "آيفون 14" و"آيفون برو" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو ماكس".
هاتف آيفون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
‏تسريبات تكشف طرح "آيفون 15" بكابل شحن جديد "يمكن استخدامه من كلا الناحيتين"
15 مايو, 10:06 GMT
ويشير تقرير "iDropNews" إلى أن هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو ماكس" سيكونا مخيبين للآمال، ومتطابقين مع هاتف "آيفون 13"، وحيث يبلغ سعرهما 799 دولار و899 دولار على التوالي، بينما سيكون هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" "مغيّرين حقيقيين للعبة"، بحسب تعبيره.
وكشف التقرير أنه "سيتم تحسين نظام الكاميرا كثيرا، بفضل مستشعر جديد بدقة 48 ميغا بيكسل".
وأضاف أن شركة "أبل" تخطط لرفع سعر هاتف "آيفون 14 برو" إلى 1099 دولار، بينما سيبدأ سعر "آيفون 14 برو ماكس" من 1199 دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала