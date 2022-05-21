https://arabic.sputniknews.com/20220521/تسريبات-تكشف-موعد-إعلان-أبل-عن-هاتف-آيفون-14-وأسعاره-1062509216.html
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
كشفت تسريبات حديثة عن الموعد الذي ستزيح فيه شركة "أبل" الأمريكية الستار عن هاتفها المقبل "آيفون 14". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:02+0000
2022-05-21T13:02+0000
2022-05-21T13:02+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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ومن المقرر أن تعلن "أبل" عن الهاتف الجديد في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لموقع "iDropBews".ويتناسب التاريخ المتوقع بشكل جيد مع عمليات إطلاق هواتف "آيفون" السابقة، التي تحدث عادة يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.ويستشهد موقع "iDropNews" بـ"مصادره الخاصة''، ويزعم أن "أبل" لديها "شيء مخطط له'' في 13 سبتمبر.وأضاف الموقع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت "أبل" ستستضيف حدث الإعلان عن هاتف "آيفون 14" بحفل يحضره جمهور، أم بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.ومن المرجح أن تطلق "أبل" في حدثها المقام في 13 سبتمبر 2022 4 هواتف "آيفون" جديدة، هي "آيفون 14" و"آيفون برو" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو ماكس".ويشير تقرير "iDropNews" إلى أن هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو ماكس" سيكونا مخيبين للآمال، ومتطابقين مع هاتف "آيفون 13"، وحيث يبلغ سعرهما 799 دولار و899 دولار على التوالي، بينما سيكون هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" "مغيّرين حقيقيين للعبة"، بحسب تعبيره.وكشف التقرير أنه "سيتم تحسين نظام الكاميرا كثيرا، بفضل مستشعر جديد بدقة 48 ميغا بيكسل".وأضاف أن شركة "أبل" تخطط لرفع سعر هاتف "آيفون 14 برو" إلى 1099 دولار، بينما سيبدأ سعر "آيفون 14 برو ماكس" من 1199 دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
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كشفت تسريبات حديثة عن الموعد الذي ستزيح فيه شركة "أبل" الأمريكية الستار عن هاتفها المقبل "آيفون 14".
ومن المقرر أن تعلن "أبل" عن الهاتف الجديد في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لموقع "iDropBews"
.
ويتناسب التاريخ المتوقع بشكل جيد مع عمليات إطلاق هواتف "آيفون" السابقة، التي تحدث عادة يوم الثلاثاء في منتصف سبتمبر.
ويستشهد موقع "iDropNews" بـ"مصادره الخاصة''، ويزعم أن "أبل" لديها "شيء مخطط له'' في 13 سبتمبر.
وأضاف الموقع أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت "أبل" ستستضيف حدث الإعلان عن هاتف "آيفون 14" بحفل يحضره جمهور، أم بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.
ومن المرجح أن تطلق "أبل" في حدثها المقام في 13 سبتمبر 2022 4 هواتف "آيفون" جديدة، هي "آيفون 14" و"آيفون برو" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو ماكس".
ويشير تقرير "iDropNews" إلى أن هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو ماكس" سيكونا مخيبين للآمال، ومتطابقين مع هاتف "آيفون 13"، وحيث يبلغ سعرهما 799 دولار و899 دولار على التوالي، بينما سيكون هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" "مغيّرين حقيقيين للعبة"، بحسب تعبيره.
وكشف التقرير أنه "سيتم تحسين نظام الكاميرا كثيرا، بفضل مستشعر جديد بدقة 48 ميغا بيكسل".
وأضاف أن شركة "أبل" تخطط لرفع سعر هاتف "آيفون 14 برو" إلى 1099 دولار، بينما سيبدأ سعر "آيفون 14 برو ماكس" من 1199 دولار.