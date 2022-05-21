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تعزيز العلاقات السورية العمانية في مجال المتاحف والآثار
تعزيز العلاقات السورية العمانية في مجال المتاحف والآثار
بحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، اليوم السبت، مع القائمين على المتحف الوطني العماني سبل تطوير التعاون المشترك وذلك ضمن زيارتها لسلطنة عمان. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:39+0000
2022-05-21T15:39+0000
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وأكدت الوزيرة مشوح أثناء جولتها في أقسام المتحف الذي يضم 14 قاعة وصالة، على ضرورة تجاوز كل التحديات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين ضمن هذا المجال.وأشارت منى بنت فهد آل سعيد نائب رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني العماني ومساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، إلى أهمية المتحف الذي يضم قطعاً أثرية من مختلف الحقب التاريخية، وأنه يعد مركزاً تعليمياً مهماً للزائرين والباحثين، ومن أبرز المعالم والمؤسسات الثقافية الحديثة في سلطنة عمان.وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإنه من المقرر تنظيم معرض لعدد من هذه القطع الأثرية السورية.
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العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم

تعزيز العلاقات السورية العمانية في مجال المتاحف والآثار

15:39 GMT 21.05.2022
© Photo / Media Office of the Syrian Ministry of Cultureوزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح
وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Photo / Media Office of the Syrian Ministry of Culture
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بحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، اليوم السبت، مع القائمين على المتحف الوطني العماني سبل تطوير التعاون المشترك وذلك ضمن زيارتها لسلطنة عمان.
وأكدت الوزيرة مشوح أثناء جولتها في أقسام المتحف الذي يضم 14 قاعة وصالة، على ضرورة تجاوز كل التحديات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين ضمن هذا المجال.
وأشارت منى بنت فهد آل سعيد نائب رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني العماني ومساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، إلى أهمية المتحف الذي يضم قطعاً أثرية من مختلف الحقب التاريخية، وأنه يعد مركزاً تعليمياً مهماً للزائرين والباحثين، ومن أبرز المعالم والمؤسسات الثقافية الحديثة في سلطنة عمان.
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإنه من المقرر تنظيم معرض لعدد من هذه القطع الأثرية السورية.
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