https://arabic.sputniknews.com/20220521/تونس-القبض-على-شخص-زور-أكثر-من-10-آلاف-وثيقة-رسمية-1062526853.html
تونس... القبض على شخص زور أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية
تونس... القبض على شخص زور أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية
تمكنت السلطات التونسية من القبض على شخص في محافظة قفصة جنوبي البلاد، اتخذ من محله التجاري ستارا لتزوير شهادات ووثائق رسمية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:40+0000
2022-05-21T18:40+0000
2022-05-21T18:40+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) إن فرقة الشرطة العدلية في المحافظة تمكنت "من ايقاف صاحب محل إعلامية بقفصة المدينة، بشبهة تزوير وثائق رسمية لأختام وشهادات عمل ونجاح في الصحة، وتأشيرات للمندوبية الجهوية للتربية وغيرها من الوثائق الأخرى".ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، إن السلطات تحفظت على جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم وجهازي طباعة "سكانر"، لافتا إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بتزوير أكثر من 10 آلاف وثيقة صحية منذ أن فتح المحل قبل 7 سنوات.ومن بين الوثائق والشهادات التي تم تزويرها، شهادات خبرة وشهادات مدرسية، تحمل أختاما وإمضاءات رسمية، وشهادات الحصول على مؤهل تقني مهني، وشهادات نجاح في قطاع الصحة وغيرها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... القبض على شخص زور أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية
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تمكنت السلطات التونسية من القبض على شخص في محافظة قفصة جنوبي البلاد، اتخذ من محله التجاري ستارا لتزوير شهادات ووثائق رسمية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات
) إن فرقة الشرطة العدلية في المحافظة تمكنت "من ايقاف صاحب محل إعلامية بقفصة المدينة، بشبهة تزوير وثائق رسمية لأختام وشهادات عمل ونجاح في الصحة، وتأشيرات للمندوبية الجهوية للتربية وغيرها من الوثائق الأخرى".
ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، إن السلطات تحفظت على جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم وجهازي طباعة "سكانر"، لافتا إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بتزوير أكثر من 10 آلاف وثيقة صحية منذ أن فتح المحل قبل 7 سنوات.
ومن بين الوثائق والشهادات التي تم تزويرها، شهادات خبرة وشهادات مدرسية، تحمل أختاما وإمضاءات رسمية، وشهادات الحصول على مؤهل تقني مهني، وشهادات نجاح في قطاع الصحة وغيرها.