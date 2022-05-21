عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تونس-نائبة-سابقة-تنتقد-مشاركة-أساتذة-جامعيين-بلجنة-الإصلاح-السياسي-1062531325.html
تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي
تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي
انتقدت هاجر بالشيخ، نائبة سابقة بالبرلمان التونسي، دعوة عمداء كليات الحقوق في البلاد للمشاركة في لجنة الإصلاح السياسي التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:00+0000
2022-05-21T21:00+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_479d2900855c1737d2f62d90d110dc58.jpg
جاء ذلك في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، قالت فيها إنه يجب على عمداء كليات الحقوق رفض المشاركة في اللجنة القانونية الخاصة بمشروع إصلاح سياسي دعا له سعيد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وقال بالشيخ إن ما وصفته بـ "الزج بعمداء كليات الحقوق" في مشروع سياسي دعا له الرئيس يعد أمرا مرفوضا وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.وحذرت من أن هدف هذه الخطوة هو توظيف الجامعة في السياسة، مشيرة إلى أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014، الذي تم تعليقه بقرار من الرئيس التونسي.وأكدت النائبة السابقة على أهمية حياد المرافق العامة، مشيرا إلى أن ما وصفته بـ "محاولة تسييس الجامعة" يمثل منزلقا خطيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/عميد-المحامين-التونسيين-استفتاء-يوليو-كاليمين-الحاسمة-في-النزاع-المدني-1062483066.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ade6b2a871b0ae05bc1aae2775a7299c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي

21:00 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
انتقدت هاجر بالشيخ، نائبة سابقة بالبرلمان التونسي، دعوة عمداء كليات الحقوق في البلاد للمشاركة في لجنة الإصلاح السياسي التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
جاء ذلك في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، قالت فيها إنه يجب على عمداء كليات الحقوق رفض المشاركة في اللجنة القانونية الخاصة بمشروع إصلاح سياسي دعا له سعيد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
وقال بالشيخ إن ما وصفته بـ "الزج بعمداء كليات الحقوق" في مشروع سياسي دعا له الرئيس يعد أمرا مرفوضا وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.
وحذرت من أن هدف هذه الخطوة هو توظيف الجامعة في السياسة، مشيرة إلى أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014، الذي تم تعليقه بقرار من الرئيس التونسي.
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
عميد المحامين التونسيين: استفتاء يوليو كاليمين الحاسمة في النزاع المدني
أمس, 15:48 GMT
وأكدت النائبة السابقة على أهمية حياد المرافق العامة، مشيرا إلى أن ما وصفته بـ "محاولة تسييس الجامعة" يمثل منزلقا خطيرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала