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تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي
تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي
انتقدت هاجر بالشيخ، نائبة سابقة بالبرلمان التونسي، دعوة عمداء كليات الحقوق في البلاد للمشاركة في لجنة الإصلاح السياسي التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:00+0000
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أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، قالت فيها إنه يجب على عمداء كليات الحقوق رفض المشاركة في اللجنة القانونية الخاصة بمشروع إصلاح سياسي دعا له سعيد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وقال بالشيخ إن ما وصفته بـ "الزج بعمداء كليات الحقوق" في مشروع سياسي دعا له الرئيس يعد أمرا مرفوضا وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.وحذرت من أن هدف هذه الخطوة هو توظيف الجامعة في السياسة، مشيرة إلى أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014، الذي تم تعليقه بقرار من الرئيس التونسي.وأكدت النائبة السابقة على أهمية حياد المرافق العامة، مشيرا إلى أن ما وصفته بـ "محاولة تسييس الجامعة" يمثل منزلقا خطيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/عميد-المحامين-التونسيين-استفتاء-يوليو-كاليمين-الحاسمة-في-النزاع-المدني-1062483066.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… نائبة سابقة تنتقد مشاركة أساتذة جامعيين بلجنة الإصلاح السياسي
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انتقدت هاجر بالشيخ، نائبة سابقة بالبرلمان التونسي، دعوة عمداء كليات الحقوق في البلاد للمشاركة في لجنة الإصلاح السياسي التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
جاء ذلك في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، قالت فيها إنه يجب على عمداء كليات الحقوق رفض المشاركة في اللجنة القانونية الخاصة بمشروع إصلاح سياسي
دعا له سعيد، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية.
وقال بالشيخ إن ما وصفته بـ "الزج بعمداء كليات الحقوق" في مشروع سياسي دعا له الرئيس
يعد أمرا مرفوضا وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.
وحذرت من أن هدف هذه الخطوة هو توظيف الجامعة في السياسة، مشيرة إلى أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014، الذي تم تعليقه بقرار
من الرئيس التونسي.
وأكدت النائبة السابقة على أهمية حياد المرافق العامة، مشيرا إلى أن ما وصفته بـ "محاولة تسييس الجامعة" يمثل منزلقا خطيرا.