https://arabic.sputniknews.com/20220521/جعجع-حكومة-الوحدة-الوطنية-وهم-ولن-ننتخب-بري-لرئاسة-البرلمان-1062503605.html
جعجع: حكومة الوحدة الوطنية وهم ولن ننتخب بري لرئاسة البرلمان
جعجع: حكومة الوحدة الوطنية وهم ولن ننتخب بري لرئاسة البرلمان
وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حكومات الوحدة الوطنية بأنها "وهم"، مؤكدا أن حزبه سيسعى خلف حكومة أكثرية فاعلة، على حد وصفه. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:31+0000
2022-05-21T11:31+0000
2022-05-21T11:31+0000
أخبار لبنان
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وفي تصريحات نقلها موقع فرانس 24، أكد جعجع أن حزبه لن يسهم فيما يسمى بـ "حكومة وحدة وطنية"، متمنيا حكومة تضم فريق عمل متفق على مشروع واحد.وقال "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة، تضمّ فريق عمل متراص ومتفق على مشروع واحد".وقال: "إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية ولديها توجهات واضحة ومشروع سياسي واضح وأظهرت من الشهر الأول أو الثاني جدية في التعاطي، فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيا إلى لبنان، وستسرّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، واصفا الاتفاق مع الصندوق بأنه "المدخل الأساسي لوقف الانهيار".وعن رئاسة مجلس النواب وما يقال عن إعادة انتخاب نبيه بري، قال جعجع: "ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة ويحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية"، مؤكدا أن حزبه لن ينتخب بري.ولفت إلى أنه يقوم بـ"اتصالات مكثفة مع كافة النواب الذين انبثقوا عن ثورة 17 تشرين، لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".
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أخبار لبنان
جعجع: حكومة الوحدة الوطنية وهم ولن ننتخب بري لرئاسة البرلمان
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وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حكومات الوحدة الوطنية بأنها "وهم"، مؤكدا أن حزبه سيسعى خلف حكومة أكثرية فاعلة، على حد وصفه.
وفي تصريحات نقلها موقع فرانس 24
، أكد جعجع أن حزبه لن يسهم فيما يسمى بـ "حكومة وحدة وطنية"، متمنيا حكومة تضم فريق عمل متفق على مشروع واحد.
وقال "ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة أكثرية فاعلة، تضمّ فريق عمل متراص ومتفق على مشروع واحد".
وفسر جعجع توجه حزبه مؤكدا أن الحكومة التي تكون متفقة على مشروع واحد ولا تتنازعها الأفكار يمكنها أن تحل كثيرا من الأزمات اللبنانية المعلقة.
وقال: "إذا تشكلت حكومة توحي بالثقة والمصداقية ولديها توجهات واضحة ومشروع سياسي واضح وأظهرت من الشهر الأول أو الثاني جدية في التعاطي، فمن شبه المؤكد ستعود العلاقات العربية إلى ما كانت عليه في السابق، وستتدفق المساعدات العربية تدريجيا إلى لبنان، وستسرّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، واصفا الاتفاق مع الصندوق بأنه "المدخل الأساسي لوقف الانهيار".
وعن رئاسة مجلس النواب وما يقال عن إعادة انتخاب نبيه بري، قال جعجع: "ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب
رئيس للبرلمان يساعد على اتمام المهمة ويحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية"، مؤكدا أن حزبه لن ينتخب بري.
وقال معللا توجه حزبه بعدم انتخاب رئيس البرلمان السابق: "لا يمكننا انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإطلاق لأنه جزء من الفريق الآخر".
ولفت إلى أنه يقوم بـ"اتصالات مكثفة مع كافة النواب الذين انبثقوا عن ثورة 17 تشرين، لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف".