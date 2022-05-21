https://arabic.sputniknews.com/20220521/حامد-كرزاي-يدعو-المذيعات-الأفغانيات-إلى-عدم-طاعة-أمر-تغطية-وجوههن-1062511228.html
حامد كرزاي يدعو المذيعات الأفغانيات إلى عدم طاعة أمر تغطية وجوههن
حامد كرزاي يدعو المذيعات الأفغانيات إلى عدم طاعة أمر تغطية وجوههن
دعا الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، المذيعات الأفغانيات إلى عدم طاعة أمر ارتداء غطاء الوجه، كما دعا طالبان إلى التراجع عن هذا القرار. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:41+0000
2022-05-21T13:41+0000
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وأوضح كرزاي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تغطية الوجه لا علاقة لها بالحجاب، كما أنها ليست من الثقافة الأفغانية.وتطرق كرزاي في حديثه إلى مسألة مغادرة الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني للبلاد، وما أعقب ذلك من أحداث انتهت بالسيطرة على الحكم من حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية).يذكر أن حركة طالبان كانت قد فرضت على مذيعات التلفزيون الأفغاني والنساء الأخريات اللاتي يظهرن على الشاشات بتغطية وجوههن أثناء البث.وأفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء الماضي، وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات، كما تُمنع النساء حاليا من السفر دون أن يرافقهن "محرم شرعي"، كما أُغلقت المدارس الثانوية للفتيات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
حامد كرزاي يدعو المذيعات الأفغانيات إلى عدم طاعة أمر تغطية وجوههن
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دعا الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، المذيعات الأفغانيات إلى عدم طاعة أمر ارتداء غطاء الوجه، كما دعا طالبان إلى التراجع عن هذا القرار.
وأوضح كرزاي في تصريحات لشبكة "سي إن إن
" الأمريكية إن تغطية الوجه لا علاقة لها بالحجاب، كما أنها ليست من الثقافة الأفغانية.
وتطرق كرزاي في حديثه إلى مسألة مغادرة الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني للبلاد، وما أعقب ذلك من أحداث انتهت بالسيطرة على الحكم من حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية).
وصرح كرزاي قائلا: "كنت أتمنى لو لم يغادر غني، كنا قد خططنا لإرسال وفد إلى قطر من أجل نقل السلطة أو تقاسمها بشكل جيد ومعقول وعلني من شأنه أن يؤدي إلى تسوية يُنظر إليها على أنها شرعية ومقبولة من جميع السبل للشعب الأفغاني والحصول على اعتراف دولي، لذا فإن مغادرته للبلاد هي ما تسببت في ذلك الانهيار".
يذكر أن حركة طالبان
كانت قد فرضت على مذيعات التلفزيون الأفغاني والنساء الأخريات اللاتي يظهرن على الشاشات بتغطية وجوههن أثناء البث.
وأفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي
"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء الماضي، وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات، كما تُمنع النساء حاليا من السفر دون أن يرافقهن "محرم شرعي"، كما أُغلقت المدارس الثانوية للفتيات.