https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبراءء-إنفاق-واشنطن-على-المساعدات-الأوكرانية-يؤثر-على-الاقتصاد-الأمريكي-1062500797.html

خبراء: إنفاق واشنطن على المساعدات الأوكرانية يؤثر على الاقتصاد الأمريكي

خبراء: إنفاق واشنطن على المساعدات الأوكرانية يؤثر على الاقتصاد الأمريكي

أكد خبراء اقتصاديون أن إنفاق إدارة بايدن على المساعدات الأوكرانية قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد حزمة المساعدات الأخيرة التي أقرها الكونغرس. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T10:47+0000

2022-05-21T10:47+0000

2022-05-21T10:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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موسكو-سبوتنيك- وأوضح الخبراء إمكانية مواجهة الاقتصاد الأمريكي لضغوط تضخمية أقوى، بسبب حزمة المساعدات التي أقرت أخيرا لأوكرانيا والبالغة 40 مليار دولار.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، أول أمس الخميس، مشروع قانون بحزمة المساعدات التكميلية لأوكرانيا، مع المعارضة من الجمهوريين، بما في ذلك راند بول وجوش هاولي، الذين أثاروا مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتخصيص على الاقتصاد الأمريكي والأولويات المحلية الأخرى.قال السناتور بول، هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى اقتراض أموال من الصين؛ لأنها لا تملك أي أموال لإرسالها إلى أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن "لا تستطيع إنقاذ أوكرانيا من خلال تدمير الاقتصاد الأمريكي".تضخم قياسيتشهد الولايات المتحدة نوبة من التضخم المرتفع، حيث أعلنت وزارة العمل الأمريكية أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لمدة 40 عامًا في مارس/آذار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% عن العام الماضي.من جهته قال روبرت سينغ، أستاذ السياسة في بيركبيك، جامعة لندن: "من الناحية الفنية، بول محق - تحتاج الولايات المتحدة إلى تمويل عجزها وديونها، وما لم ترفع الحكومة الضرائب أو تخفض الإنفاق الاجتماعي، فعليها الاقتراض"، مشيرا إلى أن بكين تشتري سندات الخزانة الأمريكية منذ عقود.وعن تفسيره لموافقة الجمهوريين، قال سينغ: "على الرغم من ادعاء بعض الجمهوريين معارضتهم لبرامج الحكومة، فإن معظمهم يميلون إلى التصويت للاحتفاظ بها؛ لأن مثل هذه المبادرات تحظى بشعبية، ومعارضتها تجلب مخاطر سياسية، على الرغم من أن البرامج الاجتماعية تدفع بالعجز والديون أكثر بكثير من الإنفاق الدفاعي".موافقات سياسيةفي غضون ذلك، لا يعتقد مارشال أورباك، محلل السوق وباحث مساعد في معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد، أن الولايات المتحدة تواجه أي قيود مالية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الإضافي على الدفاع الأوكراني.وقال: "القيد الحقيقي الوحيد هو القيود الحقيقية على الموارد، ومن المرجح أن يؤدي استمرار الولايات المتحدة في شن حرب بالوكالة ضد روسيا إلى تفاقم تلك الضغوط التضخمية، لا سيما في مجمع الغذاء والطاقة، حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا منتجين هامشين مهمين".وفقًا لبول جوتفريد، المحلل السياسي وأستاذ العلوم الإنسانية السابق في كلية هوراس رافنسبيرجر، يميل الجمهوريون إلى الشكوى من الإنفاق الحكومي، لكنهم يفعلون بعد ذلك بالضبط ما يتهمون الديمقراطيين بفعله.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/النواب-الأمريكي-يمرر-مشروع-قرار-لإرسال-مساعدات-إضافية-إلى-أوكرانيا-بنحو--40-مليار-دولار-1062080949.html

https://arabic.sputniknews.com/20220502/البنتاغون-أمريكا-سلمت-14-طائرة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-في-يوم-واحد-1061802107.html

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