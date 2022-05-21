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خبيرة بريطانية تكشف عن تفشي جدري القردة بين المثليين
خبيرة بريطانية تكشف عن تفشي جدري القردة بين المثليين
كشفت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية، سوزان هوبكنز، عن تفشي مرض جدري القردة بشكل ملحوظ بين "المثليين ومزدوجي الميول الجنسية". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:12+0000
2022-05-21T08:12+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوبكنز قولها إنه لوحظ مؤخرا زيادة نسبة حالات الإصابة بمرض جدري القردة في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية، متوقعة اكتشاف المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.وأوضح خبراء الرعاية الطبية في بريطانيا أنه على الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل عن حالات جديدة لكن ثلثي الحالات السابقة كانت لرجال مارسوا اللواطة.ويصر الخبراء على أن جدري القردة لن يخرج عن نطاق السيطرة بعكس الوضع الذي وصل إليه كوفيد، الذي أجبر دول العالم على فرض قيود صحية، رغم ذلك فإنهم يصفون الموقف بـ"المتصاعد" في بريطانيا، والتي شهدت تضاعف الحالات.وفي وقت سابق، نشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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مجتمع

خبيرة بريطانية تكشف عن تفشي جدري القردة بين المثليين

08:12 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Michael Reichelمثليون
مثليون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Michael Reichel
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كشفت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية، سوزان هوبكنز، عن تفشي مرض جدري القردة بشكل ملحوظ بين "المثليين ومزدوجي الميول الجنسية".
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوبكنز قولها إنه لوحظ مؤخرا زيادة نسبة حالات الإصابة بمرض جدري القردة في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية، متوقعة اكتشاف المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح خبراء الرعاية الطبية في بريطانيا أنه على الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل عن حالات جديدة لكن ثلثي الحالات السابقة كانت لرجال مارسوا اللواطة.
ويصر الخبراء على أن جدري القردة لن يخرج عن نطاق السيطرة بعكس الوضع الذي وصل إليه كوفيد، الذي أجبر دول العالم على فرض قيود صحية، رغم ذلك فإنهم يصفون الموقف بـ"المتصاعد" في بريطانيا، والتي شهدت تضاعف الحالات.
وفي وقت سابق، نشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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