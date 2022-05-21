https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبير-استسلام-المسلحين-في-آزوفستال-سيكون-درسا-كبيرا-بألا-فائدة-من-مجابهة-الجيش-الروسي--1062502640.html
خبير: استسلام المسلحين في "آزوفستال" سيكون درسا كبيرا بألا فائدة من مجابهة الجيش الروسي
خبير: استسلام المسلحين في "آزوفستال" سيكون درسا كبيرا بألا فائدة من مجابهة الجيش الروسي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، سيطرة القوات المسلحة الروسية الكاملة على جميع منشآت مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، حيث تحصن... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:09+0000
2022-05-21T11:09+0000
2022-05-21T11:09+0000
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خبير: استسلام المسلحين في "آزوفستال" سيكون درسا كبيرا بأن لا فائدة من مجابهة الجيش الروسي
خبير: استسلام المسلحين في "آزوفستال" سيكون درسا كبيرا بأن لا فائدة من مجابهة الجيش الروسي
يقول الخبير في الشأن الروسي والدولي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد: ويشير حوالة إلى أن :التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
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خبير: استسلام المسلحين في "آزوفستال" سيكون درسا كبيرا بألا فائدة من مجابهة الجيش الروسي
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، سيطرة القوات المسلحة الروسية الكاملة على جميع منشآت مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة.
يقول الخبير في الشأن الروسي والدولي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
" بكل تأكيد سوف يكون هناك انعكاسات لاستسلام المسلحين الأوكرانيين للجيش الروسي، وتتجلى في أخذ العبر من هؤلاء الذين استسلموا، وخاصة في مناطق أخرى يمكن أن تتكرر فيها عملية مماثلة ومشابهة لمصنع "آزوفستال" في خيرسون أو خاركوف".
"هذا الأمر سيكون درسا كبيرا لهؤلاء، أن دولتهم تخلت عنهم، وأن الغرب بالرغم من كل الضخ غير المسبوق في تاريخ البشرية، من السلاح بمختلف أنواعه لدعمهم وعدم استسلامهم، إلا أنهم في نهاية المطاف اختاروا أن ينجوا بأنفسهم على حساب أولئك الذين يتاجرون بحياتهم، ومقولة أن الغرب سيحارب روسيا في أوكرانيا حتى آخر أوكراني، قد صدقت، وعليهم أن يعرفوا جيدا أن الجيش الروسي اتخذ قراره الحاسم تنظيف أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد المدعومين من الغرب ولا فائدة لهم في مجابهته ".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..