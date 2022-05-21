https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبير-سيطرة-القوات-الروسية-على-آزوفستال-إنجاز-عسكري-استراتيجي-يزيد-الضغوط-على-كييف-1062508072.html
خبير: سيطرة القوات الروسية على آزوفستال إنجاز عسكري استراتيجي يزيد الضغوط على كييف
خبير: سيطرة القوات الروسية على آزوفستال إنجاز عسكري استراتيجي يزيد الضغوط على كييف
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول ومصنع "آزوفستال" تعد إنجازاً عسكرياً استراتيجياً، ما يزيد الضغوط... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T12:33+0000
2022-05-21T12:33+0000
2022-05-21T12:33+0000
العالم
روسيا
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وأوضح حطيط لـ"راديو سبوتنيك" أن القوات الروسية استطاعت أن تخرج من فخ نُصب لها، من خلال اعتمادها استراتيجية عسكرية ذكية وهو الحصار الذي يتبعه الاستسلام.وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية ساعدت القوات الروسية في تجنب حرب استنزاف كانت تحاول القوات الأوكرانية والنازية الجديدة بتوجيهٍ من واشنطن جر القوات الروسية لها في ماريوبول.وأضاف أنه بعد سيطرة القوات الروسية على ماريوبول، فإنها تستكمل بذلك بسط سيطرتها على كامل إقليم الدونباس، ما يجعل الضغوط على حكومة كييف تشتد أكثر، خصوصا عندما تتوجه القوات جنوباً نحو الغرب والوسط .وأكد أن هذه الإدارة للعمليات العسكرية الروسية، وهذه النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى، تحقق الإنجازات والمكاسب الميدانية والاستراتيجية للقوى الروسية وتجعل هذه القوى مطمئنة أكثر إلى نتائج العملية بشكلٍ مؤكد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
خبير: سيطرة القوات الروسية على آزوفستال إنجاز عسكري استراتيجي يزيد الضغوط على كييف
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول ومصنع "آزوفستال" تعد إنجازاً عسكرياً استراتيجياً، ما يزيد الضغوط على حكومة كييف.
وأوضح حطيط لـ"راديو سبوتنيك
" أن القوات الروسية استطاعت أن تخرج من فخ نُصب لها، من خلال اعتمادها استراتيجية عسكرية ذكية وهو الحصار الذي يتبعه الاستسلام.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية ساعدت القوات الروسية في تجنب حرب استنزاف كانت تحاول القوات الأوكرانية والنازية الجديدة بتوجيهٍ من واشنطن جر القوات الروسية لها في ماريوبول.
وأضاف أنه بعد سيطرة القوات الروسية على ماريوبول، فإنها تستكمل بذلك بسط سيطرتها على كامل إقليم الدونباس، ما يجعل الضغوط على حكومة كييف تشتد أكثر، خصوصا عندما تتوجه القوات جنوباً نحو الغرب والوسط .
وأكد أن هذه الإدارة للعمليات العسكرية الروسية، وهذه النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى، تحقق الإنجازات والمكاسب الميدانية والاستراتيجية للقوى الروسية وتجعل هذه القوى مطمئنة أكثر إلى نتائج العملية بشكلٍ مؤكد".