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https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبير-عسكري-أحاديث-في-الأروقة-الأمريكية-عن-إمكانية-استبعاد-تركيا-من-الناتو--1062492152.html
خبير عسكري: أحاديث في الأروقة الأمريكية عن إمكانية استبعاد تركيا من الناتو
خبير عسكري: أحاديث في الأروقة الأمريكية عن إمكانية استبعاد تركيا من الناتو
كشفت تقارير عسكرية أمريكية عن نقاشات تدور في الأروقة الأمريكية بشأن إمكانية استبعاد تركيا أو طردها نهائيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو). 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وذكرت قناة TVP World الأمريكية نقلا عن رئيس منتدى "الشرق الأوسط"، المستشرق دانييل بايبس، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي استبعاد تركيا من الناتو بسبب موقفها من انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.وبحسب بايبس، تعد تصرفات أنقرة في هذا الموقف ابتزازا واضحا، وذلك من خلال طرحها شروط على الدولتين للانضمام، منتقدا سياسة تركيا الدولية في العقدين الماضيين.وقال الخبير "من عام 1952 إلى عام 2002 كانت تركيا حليفًا جيدًا لحلف شمال الأطلسي، لكنها أصبحت سيئة للغاية في العشرين عامًا الماضية ولا حتى حليفًا وتنتهج أنقرة سياسة معادية لأعضاء الناتو مثل اليونان وغزت سوريا وهددت أوروبا بمهاجرين سوريين، بالإضافة إلى قيامها بشراء منظومات "إس 400" الصاروخية من روسيا".وأضاف أن "تركيا فقدت بالفعل عضويتها في التحالف بسبب موقفها من فنلندا والسويد"، معتبرا أنه حان الوقت لاستبعاد تركيا من الناتو.
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خبير عسكري: أحاديث في الأروقة الأمريكية عن إمكانية استبعاد تركيا من الناتو

05:30 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / Bulent Kilicدبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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كشفت تقارير عسكرية أمريكية عن نقاشات تدور في الأروقة الأمريكية بشأن إمكانية استبعاد تركيا أو طردها نهائيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت قناة TVP World الأمريكية نقلا عن رئيس منتدى "الشرق الأوسط"، المستشرق دانييل بايبس، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي استبعاد تركيا من الناتو بسبب موقفها من انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
وبحسب بايبس، تعد تصرفات أنقرة في هذا الموقف ابتزازا واضحا، وذلك من خلال طرحها شروط على الدولتين للانضمام، منتقدا سياسة تركيا الدولية في العقدين الماضيين.
وقال الخبير "من عام 1952 إلى عام 2002 كانت تركيا حليفًا جيدًا لحلف شمال الأطلسي، لكنها أصبحت سيئة للغاية في العشرين عامًا الماضية ولا حتى حليفًا وتنتهج أنقرة سياسة معادية لأعضاء الناتو مثل اليونان وغزت سوريا وهددت أوروبا بمهاجرين سوريين، بالإضافة إلى قيامها بشراء منظومات "إس 400" الصاروخية من روسيا".
وأضاف أن "تركيا فقدت بالفعل عضويتها في التحالف بسبب موقفها من فنلندا والسويد"، معتبرا أنه حان الوقت لاستبعاد تركيا من الناتو.
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