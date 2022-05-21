عربي
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
https://arabic.sputniknews.com/20220521/خفر-السواحل-الياباني-يعثر-على-جثة-يعتقد-أنها-لأحد-بحارة-السفينة-السياحية-الغارقة-كازو-1-1062503410.html
خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1
خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت ، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن الرجل الياباني المتوفى، الذي عُثر على جثته يوم الخميس قبالة ساحل جزيرة كوناشير... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:23+0000
2022-05-21T11:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631373_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_b133fe203c670f37046890811e915603.jpg
وبحسب صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، فقد تم العثور على رخصة سيارة باسم أكيرا سوياما مع الجثة، والتي تتطابق مع اسم ولقب البحار المفقود من القارب الغارق. وبحسب ما ورد تلقى خفر السواحل الياباني هذه المعلومات من روسيا عبر وزارة الخارجية.وفي 6 مايو/ أيار، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية، قد تكون أيضا من ركاب KAZU 1، على الساحل الغربي لكوناشير.وعثر على جثث 14 شخصا بينهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات حتى الآن، بينما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين. وفقا للنتائج الأولية للتحقيق، قد يكون سبب الحادث هو الظروف الجوية غير المواتية والإهمال الجنائي للشركة المالكة لـ KAZU 1. كانت الأمواج في 23 أبريل على ارتفاع ثلاثة أمتار (تسعة أقدام) والقارب لم يكن لديه راديو يعمل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631373_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7a6a2b544d32fd71c1d5b51aaf2f828c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1

11:23 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت ، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن الرجل الياباني المتوفى، الذي عُثر على جثته يوم الخميس قبالة ساحل جزيرة كوناشير الروسية، قد يكون بحارا من السفينة السياحية KAZU 1، التي غرقت في 23 أبريل/نيسان.
وبحسب صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، فقد تم العثور على رخصة سيارة باسم أكيرا سوياما مع الجثة، والتي تتطابق مع اسم ولقب البحار المفقود من القارب الغارق. وبحسب ما ورد تلقى خفر السواحل الياباني هذه المعلومات من روسيا عبر وزارة الخارجية.
وفي 6 مايو/ أيار، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية، قد تكون أيضا من ركاب KAZU 1، على الساحل الغربي لكوناشير.
وعثر على جثث 14 شخصا بينهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات حتى الآن، بينما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين.
وفقا للنتائج الأولية للتحقيق، قد يكون سبب الحادث هو الظروف الجوية غير المواتية والإهمال الجنائي للشركة المالكة لـ KAZU 1. كانت الأمواج في 23 أبريل على ارتفاع ثلاثة أمتار (تسعة أقدام) والقارب لم يكن لديه راديو يعمل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала