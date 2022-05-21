https://arabic.sputniknews.com/20220521/خفر-السواحل-الياباني-يعثر-على-جثة-يعتقد-أنها-لأحد-بحارة-السفينة-السياحية-الغارقة-كازو-1-1062503410.html
خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1
خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت ، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن الرجل الياباني المتوفى، الذي عُثر على جثته يوم الخميس قبالة ساحل جزيرة كوناشير... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:23+0000
2022-05-21T11:23+0000
2022-05-21T11:23+0000
العالم
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وبحسب صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، فقد تم العثور على رخصة سيارة باسم أكيرا سوياما مع الجثة، والتي تتطابق مع اسم ولقب البحار المفقود من القارب الغارق. وبحسب ما ورد تلقى خفر السواحل الياباني هذه المعلومات من روسيا عبر وزارة الخارجية.وفي 6 مايو/ أيار، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية، قد تكون أيضا من ركاب KAZU 1، على الساحل الغربي لكوناشير.وعثر على جثث 14 شخصا بينهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات حتى الآن، بينما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين. وفقا للنتائج الأولية للتحقيق، قد يكون سبب الحادث هو الظروف الجوية غير المواتية والإهمال الجنائي للشركة المالكة لـ KAZU 1. كانت الأمواج في 23 أبريل على ارتفاع ثلاثة أمتار (تسعة أقدام) والقارب لم يكن لديه راديو يعمل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خفر السواحل الياباني يعثر على جثة يعتقد أنها لأحد بحارة السفينة السياحية الغارقة كازو 1
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت ، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن الرجل الياباني المتوفى، الذي عُثر على جثته يوم الخميس قبالة ساحل جزيرة كوناشير الروسية، قد يكون بحارا من السفينة السياحية KAZU 1، التي غرقت في 23 أبريل/نيسان.
وبحسب صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، فقد تم العثور على رخصة سيارة باسم أكيرا سوياما مع الجثة، والتي تتطابق مع اسم ولقب البحار المفقود من القارب الغارق. وبحسب ما ورد تلقى خفر السواحل الياباني هذه المعلومات من روسيا عبر وزارة الخارجية.
وفي 6 مايو/ أيار، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية، قد تكون أيضا من ركاب KAZU 1، على الساحل الغربي لكوناشير.
وعثر على جثث 14 شخصا بينهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات حتى الآن، بينما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين.
وفقا للنتائج الأولية للتحقيق، قد يكون سبب الحادث هو الظروف الجوية غير المواتية والإهمال الجنائي للشركة المالكة لـ KAZU 1. كانت الأمواج في 23 أبريل على ارتفاع ثلاثة أمتار (تسعة أقدام) والقارب لم يكن لديه راديو يعمل.