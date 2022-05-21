https://arabic.sputniknews.com/20220521/دول-عربية-على-موعد-مع-عواصف-رملية-وغبارية-1062493861.html
دول عربية على موعد مع عواصف رملية وغبارية
دول عربية على موعد مع عواصف رملية وغبارية
تناقلت وسائل إعلام عربية معلومات عن إمكانية حدوث عواصف غبارية ورملية جديدة في دول الشرق الأوسط تبدأ من سوريا وتنتقل منها إلى الأردن والعراق والخليج خلال الأيام... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T07:49+0000
2022-05-21T07:49+0000
2022-05-21T07:49+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "طقس العرب" المعني بأحوال الطقس في الدول العربية أن العاصفة الرملية والغبارية ستبدأ انطلاقا من سوريا ومنها ستنتقل إلى الأردن والعراق.كما أشار الموقع إلى أن 9 دول عربية ستتأثر بهذه العاصفة الرملية لتشمل كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها، ومن المحتمل أن يثار الغبار ويعمل على تشكل عواصف رملية.ويشهد العالم تغييرات مناخية كبيرة، تأثرت بها سوريا، التي وعلى الرغم من دخول شهر أيار الذي غالبا ما يكون جوه صيفياً، إلا أن الأجواء ما تزال ربيعية مائلة للبرودة خصوصا عند ساعات المساء بخلاف المعتاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
دول عربية على موعد مع عواصف رملية وغبارية
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تناقلت وسائل إعلام عربية معلومات عن إمكانية حدوث عواصف غبارية ورملية جديدة في دول الشرق الأوسط تبدأ من سوريا وتنتقل منها إلى الأردن والعراق والخليج خلال الأيام المقبلة.
وذكر موقع "طقس العرب"
المعني بأحوال الطقس في الدول العربية أن العاصفة الرملية والغبارية ستبدأ انطلاقا من سوريا ومنها ستنتقل إلى الأردن والعراق.
كما أشار الموقع إلى أن 9 دول عربية ستتأثر بهذه العاصفة الرملية لتشمل كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها، ومن المحتمل أن يثار الغبار ويعمل على تشكل عواصف رملية.
ويشهد العالم تغييرات مناخية كبيرة، تأثرت بها سوريا، التي وعلى الرغم من دخول شهر أيار الذي غالبا ما يكون جوه صيفياً، إلا أن الأجواء ما تزال ربيعية مائلة للبرودة خصوصا عند ساعات المساء بخلاف المعتاد.