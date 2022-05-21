https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يستقبل-القائد-الجديد-للقيادة-الوسطى-الأمريكية-1062509085.html
رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية
رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، في السرايا الحكومية، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:00+0000
2022-05-21T13:00+0000
2022-05-21T13:00+0000
لبنان
العالم العربي
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ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن لقاء ميقاتي وكوريلا تم في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا والوفد المرافق والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اللواء محمد المصطفى.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وقال ميقاتي، عقب الاجتماع الأخير للحكومة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال، أن طلب عون جاء خلال اجتماع قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أمس، وفقا لموقع "الشروق نيوز".ووجه عون ميقاتي بأنه بموجب المادة 69 من الدستور ستدخل الحكومة منتصف ليل الجمعة في مرحلة تصريف الأعمال، داعيا أعضاء الحكومة السابقين إلى تسيير شؤون المواطنين ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة يوميا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية
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استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، في السرايا الحكومية، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا.
ذكرت صحيفة "النهار"
اللبنانية أن لقاء ميقاتي وكوريلا تم في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا والوفد المرافق والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اللواء محمد المصطفى.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال ميقاتي، عقب الاجتماع الأخير للحكومة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال، أن طلب عون جاء خلال اجتماع قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أمس، وفقا لموقع "الشروق نيوز
".
ووجه عون ميقاتي بأنه بموجب المادة 69 من الدستور ستدخل الحكومة منتصف ليل الجمعة في مرحلة تصريف الأعمال، داعيا أعضاء الحكومة السابقين إلى تسيير شؤون المواطنين ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة يوميا.