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https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-الحكومة-الليبية-يرحب-بالتقارب-الحاصل-بين-مؤسسات-الدولة-لإنجاح-الاستحقاق-الدستوري-1062496752.html
رئيس الحكومة الليبية يرحب بالتقارب الحاصل بين مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاق الدستوري
رئيس الحكومة الليبية يرحب بالتقارب الحاصل بين مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاق الدستوري
أفادت وسائل إعلام ليبية، صباح اليوم السبت، بترحيب رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، بالتقارب الحاصل بين مختلف مؤسسات الدولة بشأن الاستحقاق الدستوري. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:12+0000
2022-05-21T09:13+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "أنباء ليبيا" تغريدة رئيس الحكومة وجاء فيها "رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب الليبي والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.وأضاف باشاغا قائلا إن "هذا التقارب سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي"، مؤكدا دعمه أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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العالم العربي

رئيس الحكومة الليبية يرحب بالتقارب الحاصل بين مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاق الدستوري

09:12 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أفادت وسائل إعلام ليبية، صباح اليوم السبت، بترحيب رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، بالتقارب الحاصل بين مختلف مؤسسات الدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
ونقلت وكالة "أنباء ليبيا" تغريدة رئيس الحكومة وجاء فيها "رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب الليبي والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
وأضاف باشاغا قائلا إن "هذا التقارب سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي"، مؤكدا دعمه أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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