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https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-الحكومة-المغربية-يوجه-رسالة-لـنهضة-بركان-بعد-فوزه-بكأس-الكونفدرالية-1062528789.html
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لـ"نهضة بركان" بعد فوزه بكأس الكونفدرالية
رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لـ"نهضة بركان" بعد فوزه بكأس الكونفدرالية
وجه رئيس الحكومة المغربية رسالة إلى فريق بلاده نهضة بركان، الذي تم تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:36+0000
2022-05-21T19:36+0000
رياضة
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جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت، نشرتها الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعليقا على فوز نهضة بركان في نهائي البطولة، أمس الجمعة.وكتب أخنوش: "أتقدم بأحر التهاني إلى نادي نهضة بركان بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022".وتابع: "الفوز الذي حققه هو نتيجة عمل دؤوب ومتواصل"، مضيفا: "أتمنى للنادي التوفيق في البطولات المقبلة".وفاز نهضة بركان على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "جادسويل أكابيو" في نيجيريا.وهذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها نهضة بركان كأس الكونفدرالية بعد بطولة 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/قرعة-ربع-نهائي-كأس-الكونفدرالية-الأفريقية-تسفر-عن-مواجهات-من-العيار-الثقيل-1060864959.html
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رياضة

رئيس الحكومة المغربية يوجه رسالة لـ"نهضة بركان" بعد فوزه بكأس الكونفدرالية

19:36 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / STRنهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية
نهضة بركان المغربي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / STR
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وجه رئيس الحكومة المغربية رسالة إلى فريق بلاده نهضة بركان، الذي تم تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت، نشرتها الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعليقا على فوز نهضة بركان في نهائي البطولة، أمس الجمعة.
وكتب أخنوش: "أتقدم بأحر التهاني إلى نادي نهضة بركان بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022".
وتابع: "الفوز الذي حققه هو نتيجة عمل دؤوب ومتواصل"، مضيفا: "أتمنى للنادي التوفيق في البطولات المقبلة".
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل
5 أبريل, 13:34 GMT
وفاز نهضة بركان على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "جادسويل أكابيو" في نيجيريا.
وهذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها نهضة بركان كأس الكونفدرالية بعد بطولة 2020.
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