https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-الوزراء-العراقي-يستقبل-جثمان-مظفر-النواب-1062494487.html
رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب
رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفد مستقبلي جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، حيث بدأت مراسيم االاستقبال الرسمي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:16+0000
2022-05-21T08:16+0000
2022-05-21T08:16+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
توفي مظفر النواب يوم أمس الجمعة في مستشفى الشارقة بدولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة "بغداد" العراقية .وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقية عارف الساعدي للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "النواب توفي في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الراحل مظفر النواب سيبقى حيا في ذاكرة الشعب العراقي .وقال صالح في "تغريدة" على "تويتر" " يبقى حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق؛ ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم ، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات ".وأضاف "لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرائه الصبر والسلوان ".ولد مظفر النواب في العاصمة العراقية بغداد عام 1934 من عائلة أدبية ثرية، وصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.وتمكّن النواب من بناء شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً إلى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد .
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وفاة-الشاعر-العراقي-مظفر-النواب-1062476671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2185:1639_1920x0_80_0_0_a97205ac3bde52f73b2738c3eff39cb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب
تابعنا عبر
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفد مستقبلي جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، حيث بدأت مراسيم االاستقبال الرسمي.
توفي مظفر النواب يوم أمس الجمعة في مستشفى الشارقة بدولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة "بغداد"
العراقية .
وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقية عارف الساعدي للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "النواب توفي في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".
ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الراحل مظفر النواب سيبقى حيا في ذاكرة الشعب العراقي .
وقال صالح في "تغريدة" على "تويتر" " يبقى حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق؛ ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم ، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات ".
وأضاف "لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرائه الصبر والسلوان ".
ولد مظفر النواب في العاصمة العراقية بغداد عام 1934 من عائلة أدبية ثرية، وصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.
وتمكّن النواب من بناء شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً إلى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد .