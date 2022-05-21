عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-الوزراء-العراقي-يستقبل-جثمان-مظفر-النواب-1062494487.html
رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب
رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفد مستقبلي جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، حيث بدأت مراسيم االاستقبال الرسمي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:16+0000
2022-05-21T08:16+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
توفي مظفر النواب يوم أمس الجمعة في مستشفى الشارقة بدولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة "بغداد" العراقية .وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقية عارف الساعدي للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "النواب توفي في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الراحل مظفر النواب سيبقى حيا في ذاكرة الشعب العراقي .وقال صالح في "تغريدة" على "تويتر" " يبقى حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق؛ ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم ، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات ".وأضاف "لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرائه الصبر والسلوان ".ولد مظفر النواب في العاصمة العراقية بغداد عام 1934 من عائلة أدبية ثرية، وصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.وتمكّن النواب من بناء شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً إلى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد .
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وفاة-الشاعر-العراقي-مظفر-النواب-1062476671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2185:1639_1920x0_80_0_0_a97205ac3bde52f73b2738c3eff39cb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يستقبل جثمان مظفر النواب

08:16 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبرTelegram
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفد مستقبلي جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، حيث بدأت مراسيم االاستقبال الرسمي.
توفي مظفر النواب يوم أمس الجمعة في مستشفى الشارقة بدولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة "بغداد" العراقية .
وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة العراقية عارف الساعدي للوكالة الرسمية العراقية (واع) إن "النواب توفي في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".
ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الراحل مظفر النواب سيبقى حيا في ذاكرة الشعب العراقي .
وقال صالح في "تغريدة" على "تويتر" " يبقى حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق؛ ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم ، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات ".
وأضاف "لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرائه الصبر والسلوان ".
ولد مظفر النواب في العاصمة العراقية بغداد عام 1934 من عائلة أدبية ثرية، وصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.
وتمكّن النواب من بناء شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً إلى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد .
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
أمس, 13:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала