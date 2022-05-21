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https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-جمهورية-دونيتسك-ننفذ-فحصا-دقيقا-لكل-ركن-وزاوية-في-مصنع-آزوفستال-1062530390.html
رئيس جمهورية دونيتسك: ننفذ فحصا دقيقا لكل ركن وزاوية في مصنع آزوفستال
رئيس جمهورية دونيتسك: ننفذ فحصا دقيقا لكل ركن وزاوية في مصنع آزوفستال
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه لا يستبعد، اختباء عدد من المسلحين الأوكرانيين، داخل مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، بعد استسلام آخر... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T20:33+0000
2022-05-21T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. قال بوشيلين لقناة "سولوفييف لايف" التي تُبث عبر "يوتيوب": "بالطبع لا نستبعد محاولة أحدهم الاختباء هناك. لقد كان لديهم كمية كافية من الطعام والماء، والذخيرة بالطبع".وتابع قائلا: "يجرى فحص دقيق لكل ركن وكل زاوية.. إذا كان شخص ما هناك، فسيتم تحديد هويته. لا شك لدي في ذلك".أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-كييف-قصفت-المباني-السكنية-في-نيكولايفكا-بهدف-تنفيذ-استفزاز-جديد-1062527028.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

رئيس جمهورية دونيتسك: ننفذ فحصا دقيقا لكل ركن وزاوية في مصنع آزوفستال

20:33 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه لا يستبعد، اختباء عدد من المسلحين الأوكرانيين، داخل مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، بعد استسلام آخر مجموعة من القوات الأوكرانية المتمركزة داخله أمام الجيش الروسي.
موسكو - سبوتنيك. قال بوشيلين لقناة "سولوفييف لايف" التي تُبث عبر "يوتيوب": "بالطبع لا نستبعد محاولة أحدهم الاختباء هناك. لقد كان لديهم كمية كافية من الطعام والماء، والذخيرة بالطبع".

"من الواضح أن المشكلة التي واجهوها في الأيام الأخيرة هي الأدوية. كانوا في عداد المفقودين، وإذا قرر شخص ما البقاء (داخل المصنع) فنحن لا نستبعد ذلك".

رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وتابع قائلا: "يجرى فحص دقيق لكل ركن وكل زاوية.. إذا كان شخص ما هناك، فسيتم تحديد هويته. لا شك لدي في ذلك".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف قصفت مبان سكنية في نيكولايفكا مع تغطية إعلامية غربية بهدف تنفيذ استفزاز
18:41 GMT
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
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