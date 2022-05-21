https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-انضمامه-إلى-إطار-العمل-الاقتصادي-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1062505153.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم السبت، عن مشاركة بلاده في المبادرة الاقتصادية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة، الإطار الاقتصادي لمنطقة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:48+0000
2022-05-21T11:48+0000
2022-05-21T11:49+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن يون، قوله إن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، مضيفا أن "البلدين سيعملان معا لبناء نظام جديد قائم على القواعد في المنطقة، والخطوة الأولى لتحقيق الهدف هي الانضمام إلى IPEF".تم تصميم مبادرة بايدن لإنشاء الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان سلاسل إمداد آمنة ومستدامة ولتحديد قواعد الاقتصاد الرقمي والاستثمار ومجالات التعاون المهمة الأخرى. لا يشمل الإطار الاقتصادي الصين ويهدف إلى مواجهة تأثيرها المتزايد على صناعة التكنولوجيا العالمية ، وفقًا لـ"يونهاب".ويقول التقرير إن يون سيحضر فعليا قمة في طوكيو، الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يطلق بايدن رسميًا منتدى الإطار الاقتصادي.
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العالم, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يعلن انضمام بلاده إلى إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
11:48 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم السبت، عن مشاركة بلاده في المبادرة الاقتصادية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة، الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن يون، قوله إن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، مضيفا أن "البلدين سيعملان معا لبناء نظام جديد قائم على القواعد في المنطقة، والخطوة الأولى لتحقيق الهدف هي الانضمام إلى IPEF".
تم تصميم مبادرة بايدن لإنشاء الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان سلاسل إمداد آمنة ومستدامة ولتحديد قواعد الاقتصاد الرقمي والاستثمار ومجالات التعاون المهمة الأخرى. لا يشمل الإطار الاقتصادي الصين ويهدف إلى مواجهة تأثيرها المتزايد على صناعة التكنولوجيا العالمية ، وفقًا لـ"يونهاب".
ويقول التقرير إن يون سيحضر فعليا قمة في طوكيو، الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يطلق بايدن رسميًا منتدى الإطار الاقتصادي.