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https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعين-هان-داك-سو-رئيسا-للوزراء-1062491965.html
رئيس كوريا الجنوبية يعين هان داك سو رئيسا للوزراء
رئيس كوريا الجنوبية يعين هان داك سو رئيسا للوزراء
عين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم السبت، هان داك سو رسميا رئيسا للوزراء. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T04:37+0000
2022-05-21T04:37+0000
كوريا الشمالية
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سيئول - سبوتنيك. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هان (72 عاما) تلقى صباح اليوم السبت، مرسوم التعيين من الرئيس في سيئول، مضيفة أنه خلال جلسة استماع التأكيد، أدرج هان استقرار الاقتصاد على رأس أولوياته.تمت الموافقة على ترشيح هان من قبل الجمعية الوطنية للبلاد يوم الجمعة في تصويت 208-36. وجاءت الموافقة بعد 47 يوما من ترشيح هان من قبل الرئيس يون سوك يول.ترأس هان داك سو الحكومة في الفترة 2007-2008، ثم شغل منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.يشار إلى أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب الوزاري الوحيد الذي يتطلب موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/بايدن-يتجه-إلى-كوريا-الجنوبية-لعقد-قمته-الأولى-مع-يون-1062464960.html
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كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يعين هان داك سو رئيسا للوزراء

04:37 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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عين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم السبت، هان داك سو رسميا رئيسا للوزراء.
سيئول - سبوتنيك. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هان (72 عاما) تلقى صباح اليوم السبت، مرسوم التعيين من الرئيس في سيئول، مضيفة أنه خلال جلسة استماع التأكيد، أدرج هان استقرار الاقتصاد على رأس أولوياته.
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أمس, 09:14 GMT
تمت الموافقة على ترشيح هان من قبل الجمعية الوطنية للبلاد يوم الجمعة في تصويت 208-36. وجاءت الموافقة بعد 47 يوما من ترشيح هان من قبل الرئيس يون سوك يول.
ترأس هان داك سو الحكومة في الفترة 2007-2008، ثم شغل منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.
يشار إلى أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب الوزاري الوحيد الذي يتطلب موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية.
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