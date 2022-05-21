https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-وزراء-أستراليا-يقر-بخسارته-في-الانتخابات-ويهنئ-ألبانيز--1062513766.html

رئيس وزراء أستراليا يقر بخسارته في الانتخابات ويهنئ ألبانيز

رئيس وزراء أستراليا يقر بخسارته في الانتخابات ويهنئ ألبانيز

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالهزيمة بعد انتخابات جرت اليوم السبت، ومن المقرر أن ينهي حزب العمال المعارض بزعامة أنتوني ألبانيز قرابة عقد من حكم... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T14:28+0000

2022-05-21T14:28+0000

2022-05-21T14:28+0000

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وأظهرت النتائج الجزئية أن ائتلاف موريسون الليبرالي الوطني قد عوقب من قبل الناخبين في غرب أستراليا والمقاعد الحضرية على وجه الخصوص.وقال موريسون بعد تنحيه عن رئاسة حزبه: "الليلة تحدثت إلى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء القادم أنتوني ألبانيز. وقد هنأته بفوزه في الانتخابات هذا المساء"، بحسب "رويترز".ولم يصل حزب العمل بعد إلى 76 من أصل 151 مقعدا في مجلس النواب مطلوبة لتمكينه من تشكيل حكومة بمفرده. وقد تستغرق النتائج النهائية وقتا نظرا لاكتمال عد عدد قياسي من الأصوات البريدية.احتل حزب العمل من يسار الوسط تقدما لائقا في استطلاعات الرأي، على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة أظهرت أن الحكومة الليبرالية الوطنية تضيق الفجوة في المرحلة الأخيرة من حملة استمرت ستة أسابيع.تمكن ألبانيز بذكاء من استغلال الاستياء من سلوك المحافظين خلال وباء كورونا والشعور بأن المحافظين يتجاهلون المصاعب الأساسية للمواطن وقبل كل شيء تكاليف المعيشة.في الماضي، تحدث ألبانيز ضد إسرائيل في ضوء تعاملها مع الفلسطينيين، بل وقال إنها تعمل بعنف غير متناسب، لكنه يعتبر معتدلا نسبيا في اليسار الأسترالي، ويعارض حركة المقاطعة.ومع ذلك، كان ألبانيز يُعتبر في الماضي صديقا لزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، الذي يُعتبر مناهضا للصهيونية وداعما قويا لحركة مقاطعة إسرائيل BDS""، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.علاوة على ذلك، في خمسة مقاعد على الأقل يسيطر عليها الليبراليون، بدا أن من يسمون بـ "المستقلين المخضرمين" على وشك الفوز، مستغلين غضب الناخبين من عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تغير المناخ بعد بعض أسوأ الفيضانات والحرائق التي ضربت أستراليا.وقال آدم باندت زعيم حزب الخضر، الذي احتفظ بمقعده الداخلي في ملبورن، إن المناخ كان قضية رئيسية بالنسبة للناخبين.وفي وقت سابق السبت، أدلى الأستراليون بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان في انتخابات قد تقود إلى عودة حزب العمال إلى السلطة بعد تسع سنوات من حكم المحافظين.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/رئيس-وزراء-أستراليا-يعلن-إجراء-الانتخابات-العامة-في-21-مايو-1061026654.html

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