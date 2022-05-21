https://arabic.sputniknews.com/20220521/روسيا-تمنع-963-أمريكيا-و26--مواطنا-كنديا-بينهم-زوجة-رئيس-الوزراء-من-دخول-أراضيها-1062505612.html
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:54+0000
2022-05-21T11:54+0000
2022-05-21T12:05+0000
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روسيا
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
11:54 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.