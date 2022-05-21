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روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
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روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-21T12:05+0000
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روسيا

روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها

11:54 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 21.05.2022)
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قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
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