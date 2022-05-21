https://arabic.sputniknews.com/20220521/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-الفلبين-1062533344.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
ضرب زلزال قوي، ليل السبت، الأحد، شرق مدينة بونجاهان بالفلبين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T23:10+0000
2022-05-21T23:10+0000
2022-05-21T23:10+0000
الفلبين
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 129 كم.وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (13.952 شمالا)، وخط طول (120.677 شرقا).ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم
https://arabic.sputniknews.com/20220505/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-سواحل-الفلبين--1061859232.html
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الفلبين
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين
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ضرب زلزال قوي، ليل السبت، الأحد، شرق مدينة بونجاهان بالفلبين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 129 كم
.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (13.952 شمالا)، وخط طول (120.677 شرقا).
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم