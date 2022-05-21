https://arabic.sputniknews.com/20220521/زيلينسكي-يتوقع-تبادل-المسلحين-الذين-استسلموا-في-آزوفستال-1062496276.html
زيلينسكي يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال
زيلينسكي يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:05+0000
2022-05-21T09:05+0000
2022-05-21T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال زيلينسكي خلال مقابلة على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "تلقى الرجال إشارة من الجيش بأن لديهم كل الحق في الخروج وإنقاذ حياتهم... ثم كل شيء يعتمد على ما افترضته الأمم المتحدة واللجنة الدولية وروسيا عندما وعدوا بأنهم (القوات الأوكرانية) سيكونون آمنين لذلك نتوقع شكلا أو آخر من أشكال التبادل".أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، استسلام آخر مجموعة من نازيي "آزوف"، وإخراج قائدها من منطقة مصنع "آزوفستال" في سيارة مصفحة خاصة خوفا عليه من رغبة المواطنين في معاقبته على ما ارتكبه من فظائع.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "في يوم الـ 20 من أيار/مايو، استسلمت آخر مجموعة وقوامها 531 مسلحا. تم إخراج من يطلق عليه "قائد" نازيي "آزوف" من منطقة المصنع في سيارة مصفحة خاصة، وذلك بسبب كراهية سكان ماريوبول له، ورغبة المواطنين في معاقبته على العديد من الفظائع".وأشار كوناشينكوف إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل للمصنع وماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيمونيان-الجميع-خرجوا-من-آزوفستال--1062488235.html
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روسيا
زيلينسكي يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال.
قال زيلينسكي خلال مقابلة على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "تلقى الرجال إشارة من الجيش بأن لديهم كل الحق في الخروج وإنقاذ حياتهم... ثم كل شيء يعتمد على ما افترضته الأمم المتحدة واللجنة الدولية وروسيا عندما وعدوا بأنهم (القوات الأوكرانية) سيكونون آمنين لذلك نتوقع شكلا أو آخر من أشكال التبادل".
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، استسلام آخر مجموعة من نازيي "آزوف"، وإخراج قائدها من منطقة مصنع "آزوفستال" في سيارة مصفحة خاصة خوفا عليه من رغبة المواطنين في معاقبته على ما ارتكبه من فظائع.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "في يوم الـ 20 من أيار/مايو، استسلمت آخر مجموعة وقوامها 531 مسلحا. تم إخراج من يطلق عليه "قائد" نازيي "آزوف" من منطقة المصنع في سيارة مصفحة خاصة، وذلك بسبب كراهية سكان ماريوبول له، ورغبة المواطنين في معاقبته على العديد من الفظائع".
وأشار كوناشينكوف إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل للمصنع وماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.