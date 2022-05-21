https://arabic.sputniknews.com/20220521/زيلينسكي-يكشف-عن-عديد-الجيش-الأوكراني-1062504895.html

زيلينسكي يكشف عن عدد الجيش الأوكراني

زيلينسكي يكشف عن عدد الجيش الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن عدد جنود الجيش الأوكراني 700 ألف شخص. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T11:40+0000

2022-05-21T11:40+0000

2022-05-21T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى جيش قوامه 250 ألفا أو 260 ألفا، لكن كان هناك 120 ألف جندي يقاتل هناك (الجنود الروس) في بداية العام".وأضاف: "أضفنا لاحقا 100 ألف. لكن حتى هؤلاء الـ 100 ألف لن يكونوا قادرين على إيقافهم. اليوم العدد هو 700 ألف. هنا ترى نتيجة عمل 700 ألف شخص يقاتلون".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين. واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/زيلينسكي-يتوقع-تبادل-المسلحين-الذين-استسلموا-في-آزوفستال-1062496276.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم