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https://arabic.sputniknews.com/20220521/زيلينسكي-يكشف-عن-عديد-الجيش-الأوكراني-1062504895.html
زيلينسكي يكشف عن عدد الجيش الأوكراني
زيلينسكي يكشف عن عدد الجيش الأوكراني
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن عدد جنود الجيش الأوكراني 700 ألف شخص. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:40+0000
2022-05-21T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأضاف: "لسنا بحاجة إلى جيش قوامه 250 ألفا أو 260 ألفا، لكن كان هناك 120 ألف جندي يقاتل هناك (الجنود الروس) في بداية العام".وأضاف: "أضفنا لاحقا 100 ألف. لكن حتى هؤلاء الـ 100 ألف لن يكونوا قادرين على إيقافهم. اليوم العدد هو 700 ألف. هنا ترى نتيجة عمل 700 ألف شخص يقاتلون".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين. واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/زيلينسكي-يتوقع-تبادل-المسلحين-الذين-استسلموا-في-آزوفستال-1062496276.html
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العالم

زيلينسكي يكشف عن عدد الجيش الأوكراني

11:40 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 11:41 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن عدد جنود الجيش الأوكراني 700 ألف شخص.
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى جيش قوامه 250 ألفا أو 260 ألفا، لكن كان هناك 120 ألف جندي يقاتل هناك (الجنود الروس) في بداية العام".
وأضاف: "أضفنا لاحقا 100 ألف. لكن حتى هؤلاء الـ 100 ألف لن يكونوا قادرين على إيقافهم. اليوم العدد هو 700 ألف. هنا ترى نتيجة عمل 700 ألف شخص يقاتلون".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين. واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي يتوقع تبادل المسلحين الذين استسلموا في آزوفستال
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