https://arabic.sputniknews.com/20220521/سعد-الجبري-يقدم-عرض-تسوية-مع-محمد-بن-سلمان-منعا-لإفشاء-أسرار-خطيرة-1062499944.html

سعد الجبري يقدم عرض تسوية مع محمد بن سلمان منعا لإفشاء أسرار خطيرة

سعد الجبري يقدم عرض تسوية مع محمد بن سلمان منعا لإفشاء أسرار خطيرة

علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على الأنباء التي تحدثت عن عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء المعركة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T10:30+0000

2022-05-21T10:30+0000

2022-05-21T10:30+0000

أخبار السعودية اليوم

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وقال خالد الجبري، في تغريدات عبر حسابه على تويتر: "في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر".وأضاف: "إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الإدعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته".وتابع نجل الجبري: "يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين".وكانت مجموعة شركات سعودية قدمت دعوى قضائية ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري، لكنّها رُفضت.وجاء رفض الدعوى بعد التماس من وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن المضي قدما في هذه القضية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وذكرت الشبكة الأمريكية أن "سبب انخراط المخابرات الأمريكية ووزارة العدل في هذه القضية هو أن الجبري كان مسؤولًا استخباراتيًا قديمًا في مكافحة الإرهاب، وله الفضل، وفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين، في إنقاذ آلاف الأمريكيين".وهاجم الجبري، في مقابلة على التلفزيون الأمريكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مقدما الكثير من الادعاءات، ومنها اتهامه بإرسال فريق إلى كندا لمحاولة اغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان سابق إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".وذكر مصدر أمريكي مطلع، أن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع دعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.من جانبه، أكد الجبري تمسكه بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.

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أخبار السعودية اليوم