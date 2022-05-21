https://arabic.sputniknews.com/20220521/سويسرا-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القرود-1062527752.html

سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلن مسؤولو الصحة في سويسرا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص يعيش في كانتون برن، مشيرين إلى أنه أصيب بالمرض خارج البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T19:08+0000

2022-05-21T19:08+0000

2022-05-21T19:08+0000

سويسرا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/40/1045014035_0:51:3463:1998_1920x0_80_0_0_93f5f96224dc1ea790f93bd4a312774d.jpg

وقالت هيئة الصحة في برن إن المريض خضع للعلاج وهو الآن يخضع لعزل في المنزل، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت هيئة الصحة في بيان أنه تم إبلاغ كل من كان على اتصال بالمريض، مضيفة: "على حد علمنا أن الشخص المعني تعرض للفيروس في الخارج".وبذلك تنضم سويسرا إلى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسويد الولايات المتحدة في الإبلاغ عن حالات الإصابة، مما يثير مخاوف من انتشار الفيروس.ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغربي أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبير-تركي-في-طب-الطوارئ-يحذر-من-انتشار-جدري-القردة-ويحث-السلطات-على-اتخاذ-تدابير-وقائية-1062520123.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سويسرا