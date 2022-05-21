https://arabic.sputniknews.com/20220521/سويسرا-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القرود-1062527752.html
سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
أعلن مسؤولو الصحة في سويسرا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص يعيش في كانتون برن، مشيرين إلى أنه أصيب بالمرض خارج البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:08+0000
2022-05-21T19:08+0000
2022-05-21T19:08+0000
سويسرا
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وقالت هيئة الصحة في برن إن المريض خضع للعلاج وهو الآن يخضع لعزل في المنزل، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت هيئة الصحة في بيان أنه تم إبلاغ كل من كان على اتصال بالمريض، مضيفة: "على حد علمنا أن الشخص المعني تعرض للفيروس في الخارج".وبذلك تنضم سويسرا إلى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسويد الولايات المتحدة في الإبلاغ عن حالات الإصابة، مما يثير مخاوف من انتشار الفيروس.ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغربي أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/خبير-تركي-في-طب-الطوارئ-يحذر-من-انتشار-جدري-القردة-ويحث-السلطات-على-اتخاذ-تدابير-وقائية-1062520123.html
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سويسرا
سويسرا تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود
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أعلن مسؤولو الصحة في سويسرا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص يعيش في كانتون برن، مشيرين إلى أنه أصيب بالمرض خارج البلاد.
وقالت هيئة الصحة في برن إن المريض خضع للعلاج وهو الآن يخضع لعزل في المنزل، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكرت هيئة الصحة في بيان أنه تم إبلاغ كل من كان على اتصال بالمريض، مضيفة: "على حد علمنا أن الشخص المعني تعرض للفيروس في الخارج".
وبذلك تنضم سويسرا إلى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسويد الولايات المتحدة في الإبلاغ عن حالات الإصابة، مما يثير مخاوف من انتشار الفيروس.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغربي أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.