https://arabic.sputniknews.com/20220521/صحيفة-رئيس-ريال-مدريد-يحسم-جدل-صفقة-كيليان-مبابي-بـكلمة-واحدة-1062507882.html

صحيفة: رئيس ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي بـ"كلمة واحدة"

صحيفة: رئيس ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي بـ"كلمة واحدة"

حسم رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الجدل حول صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T12:31+0000

2022-05-21T12:31+0000

2022-05-21T12:31+0000

أخبار نادي ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان

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ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن خبير كرة القدم الإسبانية، غويليم بالاغي، قوله إن "بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، مساء أمس الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس لحساب منافسات الدوري الإسباني، وأبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينغي".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "حديث بيريز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرّر في نهاية المطاف تجديد عقده مع سان جرمان، الذي عرض عليه امتيازات مغرية لإبعاده عن سانتياغو برنابيو".وكان تقرير إعلامي إسباني كشف مؤخرا، تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.وأفاد البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، بأن "العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو"، مضيفا أن "باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة".وأوضح البرنامج أنه "لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن".وكشف كيليان مبابي أخيرا، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا".وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي، بشأن انتقاله للميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "ريال مدريد حصل على موافقة مبابي، لكن سيتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام ناديه الحالي"، مشيرة أن "خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذى طلب توخي الحذر حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان".وكشفت أن "هناك مبالغ كبيرة سيدفعها ريال مدريد، منها راتب مبابي ومكافأة التوقيع بالمجان، ولكنها بعيدة عن المبلغ الذي كان يرغب النادي في دفعه لصالح باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والذي كان سيصل إلى 200 مليون يورو"، مؤكدة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن كليان مبابي سيوقع عقداً رسمياً مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائي بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/صفقة-مبابي-غموض-من-ريال-مدريد-وباريس-حول-انتقال-اللاعب-1061771025.html

https://arabic.sputniknews.com/20220516/100-مليون-يورو-مكافأة-توقيع-ريال-مدريد-يتفق-مع-مبابي-على-موعد-إعلان-انتقاله-إلى-الميرنغي-1062310431.html

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