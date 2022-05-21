https://arabic.sputniknews.com/20220521/صحيفة-مبابي-يخبر-بيريز-بـأصعب-قرار-في-حياته-ويختار-تجديد-تعاقده-مع-باريس-سان-جيرمان-1062517525.html

صحيفة: مبابي يخبر بيريز بـ"أصعب قرار في حياته" ويختار تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

صحيفة: مبابي يخبر بيريز بـ"أصعب قرار في حياته" ويختار تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

وافق الفرنسي كيليان مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ورفض الانتقال إلى ريال مدريد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T15:44+0000

2022-05-21T15:44+0000

2022-05-21T15:44+0000

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

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وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، في تقرير لها، أن "مبابي وافق على عرض ناديه للتجديد لثلاث سنوات مقبلة"، مشيرة إلى أن "مبابي أعطى مسؤولي سان جيرمان موافقته المبدئية على التجديد قبل أن يتخذ قراره في وقت لاحق وأبلغ به الجهاز الفني والفريق خلال إحدى الاجتماعات".وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن "مبابي لم يوقع على العقد حتى الآن"، مشددة أن "أي تحول في مسار الصفقة أصبح غير محتمل ليودع بذلك مبابي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه لأكثر من عام كامل".من جانبها، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن "الفرنسي كيليان مبابي، أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باختياره البقاء بشكل رسمي في النادي الباريسي".وأضافت الصحيفة: "المقربون من مبابي يؤكدون أن هذا كان أصعب قرار في حياته، لقد اختار البقاء في باريس، لقد انتهى الأمر، ستكون هناك حفلة كبيرة في النادي الليلة“.وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس"، في وقت سابق اليوم، نهاية قصة مفاوضات عقد كليان مبابي الجديد ببقائه في ناديه باريس سان جيرمان وتجديد التعاقد مع فريق العاصمة الفرنسية.ونشر الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو مراسل الشبكة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نهاية الشكوك، مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان".وأضاف أن "القرار تم حسمه يوم الجمعة بعد نقطة تحول، وربما يتم الإعلان عنه يوم السبت، مبابي قال لا لريال مدريد بعد اتفاقه الشفهي معه"، متابعا: "مبابي أقرب الآن للبقاء في باريس عن الانتقال لمدريد".وكان رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، حسم الجدل حول صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن خبير كرة القدم الإسبانية، غويليم بالاغي، قوله إن "بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، مساء أمس الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس لحساب منافسات الدوري الإسباني، وأبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينغي".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "حديث بيريز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرّر في نهاية المطاف تجديد عقده مع سان جرمان، الذي عرض عليه امتيازات مغرية لإبعاده عن سانتياغو برنابيو".

https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-القصة-انتهت-ومبابي-باق-في-باريس-سان-جيرمان-1062510878.html

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